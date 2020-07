Breaking:सचिन पायलटच म्हणतात, 'काँग्रेस सरकार धोक्यात'

जयपूर (राजस्थान) : राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी आज, स्वतः राजस्थानातील सरकार धोक्यात असल्याची माहिती दिली आहे. पायलट यांना 30 आमदारांचा पाठिंबा असून, अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात असल्याचे पायलट यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले. या संदर्भात पीटीआयने ट्विटही केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पायलट संतप्त

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांना ‘एसओजी’ने नोटीस पाठवून जबाब नोंदविण्यासाठी पाचारण केले अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रमेश मिना यांनाही नोटीस पाठविण्यात आली आहे. मात्र, या नोटिशीमुळे खवळलेल्या सचिन पायलट समर्थक आमदारांना घेऊन थेट दिल्लीत पोहोचले असून सोनिया गांधी, राहुल गांधींपुढे गाऱ्हाणे मांडण्याच्या प्रयत्न केला. मात्र, वरिष्ठ नेते अहमद पटेल, संघटना सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांच्याशीच त्यांची भेट होऊ शकली. सचिन पायलट यांनी गेहलोत यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींचा पाढा या नेत्यांपुढे मांडला. काँग्रेसचे राजस्थानचे प्रभारी अविनाश पांडे यांनीही आमदारांमध्ये नाराजी असल्याचे मान्य केले. मात्र, भाजपकडून गैरफायदा घेण्याचा प्रकार सुरू आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.

Sachin Pilot claims 30 MLAs backing him, says Ashok Gehlot govt is in minority in Rajasthan: Statement

— Press Trust of India (@PTI_News) July 12, 2020