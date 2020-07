राजस्थान काँग्रेसमधला वाद पोहोचला कोर्टात; विशेष बेंच देणार निर्णय

जयपूर - राजस्थानातील राजकीय संघर्ष आता न्यायालयात पोहोचला आहे. सचिन पायलट यांनी गुरुवारी राजस्थान उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडून बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत नोटिस पाठवण्यात आली आहे. त्याविरोधात सचिन पायलट यांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे आता न्यायालय आमदारांना पाठवण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसीविरोधात याचिकेवर काय निकाल देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटिसीला स्थगिती दिली नाही तर सचिन पायलट यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयात सचिन पायलट यांच्यावतीने हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की, सदनाच्या बाहेर झालेल्या कारवाईसाठी अध्यक्ष नोटिस पाठवू शकत नाहीत. त्यामुळे ही नोटिस वैध ठरत नाही. पायलट यांच्याकडून या प्रकरणाची सुनावणी डबल बेंचने करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. आता राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बेंच स्थापन करून सुनावणी करतील. सध्या तरी सुनावणी टळली असून आज सांयकाळी किंवा उद्या (शुक्रवारी) या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

Sachin Pilot & 18 other Congress MLAs who have approached #Rajasthan High Court over disqualification notice from Assembly Speaker seeks quashing and setting aside of the show cause notice issued on 14th July by Speaker, Rajasthan Legislative Assembly.