पायलट वेलकम बॅक; राहुल गांधींच्या भेटीनंतर काँग्रेसनं केलं स्वागत

नवी दिल्ली - राजस्थानातील काँग्रेसमध्ये सुरु झालेला अंतर्गत वाद आता संपण्याची चिन्हे दिसत आहेत. काँग्रेसचे बंडखोर नेते सचिन पायलट आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह प्रियांका गांधी यांच्यात चर्चा झाली. या भेटीनंतर काँग्रेसने अधिकृत घोषणा करताना दोघांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाल्याचं म्हटलं आहे. काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सचिन पायलट यांचे काँग्रेसमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत केलं आहे.

सिंघवी यांनी म्हटलं की, सचिन पायलट वेलकम बॅक, राजस्थान भवनाची वास्तू तुमची वाट बघत आहे. राहुल गांधी आणि त्यांच्या पूर्ण टीमचे अभिनंदन. अशोक गेहलोत यांना विसरून चालणार नाही. त्यांचा राजकीय अनुभव फसण्याची शक्यता दुर्मीळ आहे.

Welcome back #Sachin. A constructive &enjoyable phase of Rajasthan building awaits. Congrats 4teamwork under #RahulGandhi +his tireless team, incl #Venugopal, #Surjewala #Maken who became residents of my home state. Not 2forget pol instincts of #Gehlot which rarely fail him.

— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) August 10, 2020