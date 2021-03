आता कोविशील्ड लशीचा दुसरा डोस ५६ दिवसानंतर

कोरोना महामारीची पायामुळं नष्ट करण्यासाठी देशभरात कोरोना लशीकरण सुरु आहे. यामध्ये प्रत्येकाला ठरावीक अंतरानंतर कोरोना लशीचे दोन डोस दिले जातात. कोरोना प्रतिबंधक कोविशील्ड लसीचा दुसरा डोस आता ५६ दिवसानंतर घ्यावा लागणार आहे. याआधी २८ दिवसानंतर कोविशील्ड लशीचा दुसरा डोस दिला जात होता. मात्र, तज्ज्ञांच्या सुचनेनंतर आरोग्य मंत्रालयानं सोमवारी हा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने कोविशील्ड लसीच्या खुराकाबात नवीन नियम आणि अटींची सुचना जारी केल्या आहेत.

Recommendation has been revised to provide 2nd dose of COVISHIELD at 4-8 weeks’ interval after 1st dose, instead of earlier practiced interval of 4-6 weeks. This decision of revised time interval b/w two doses is applicable only to COVISHIELD ¬ to COVAXIN vaccine:Govt of India