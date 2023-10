High Court: पत्नीचा कॉल रिकॉर्ड करत असाल तर सावधान! हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

रायपूर- छत्तीसगड हायकोर्टाने फॅमिली कोर्टाचा आदेश रद्द करत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मोबाईलवर होणारे संभाषण त्याच्या परवानगीशिवाय रिकॉर्ड करणे खासगीपणाचे उल्लंघन आहे. मग ते पती-पत्नीमधील संभाषण असले तरी अयोग्य असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. (recording wife phone call without consent violation of right to privacy said high court)

संबंधित व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय केलेले कॉल रिकॉर्डिंग हे संविधानाच्या अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन आहे. कोर्टाने एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला आहे. महिलेने याचिकेत दावा केला होता की, फॅमिली कोर्टाने आदेश देऊनही पती तिला पोटगी देत नाहीये. महासमुंद जिल्ह्याच्या फॅमिली कोर्टाने २०१९ मध्ये पत्नीला पोटगी देण्याचे आदेश पतीला दिले होते.

पतीने फॅमिली कोर्टामध्ये याचिकेवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती.त्याचं म्हणणं होतं की, त्याच्याकडे पत्नीसोबत झालेल्या संभाषणाचे रिकॉर्डिंग आहेत. कोर्टाने ही रिकॉर्डिंग ऐकावी. २१ ऑक्टोंबर २०२१ ला फॅमिली कोर्टाने पतीला रिकॉर्डिंग सादर करण्यास परवानगी दिली होती. यावरुन २०२२ मध्ये महिलेने हायकोर्टात धाव घेतली होती. तिने फॅमिली कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.

पत्नीची रिकॉर्डिंग ऐकायला लावून पती तिला व्यभिचारी असल्याचं सिद्ध करु पाहत होता. महिलेचे दुसऱ्या पुरुषाची संबंध आहेत. त्यामुळे पत्नीला पोटणी देण्याची काही आवश्यकता नाही, असं पतीचं म्हणणं होतं. यावेळी महिलेच्या वकीलाने कोर्टात सांगितलं की, याचिकाकर्त्याच्या खासजीपणाचे उल्लंघन केले गेले आहे.

महिलेच्या परवानगीशिवाय रिकॉर्डिंग करण्यात आली आहे. आणि आता या रिकॉर्डिंगचा वापर तिच्या विरोधातच केला जात आहे.वकीलाने सुप्रीम कोर्ट आणि मध्य प्रदेशच्या हायकोर्टांच्या निर्णयांचा संदर्भ दिला.

हायकोर्टाने म्हटलं की, असं समजतंय की पतीने पत्नीला माहिती न देताच तिच्या संवादाची रिकॉर्डिंग केली आहे.त्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या खासजीपणाच्या हक्काचे उल्लंघन झाले आहे. कोर्टाने म्हटलं की, खासजीपणाचा अधिकार हा जीवनातील महत्त्वाचा भाग आहे.