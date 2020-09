Corona Updates: देशात आतापर्यंत 50 लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण कोरोनामुक्त

नवी दिल्ली: भारतात सध्या कोरोनाच्या रुग्णांनी 60 लाखांचा आकडा पार केला आहे. दररोज देशात 90 हजारांच्या जवळपास कोरोनाच्या नवीन रुग्णांचं निदान होत आहे. अशातच एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे ती म्हणजे, देशात आतापर्यंत कोरोनातून बरे झालेल्यांची संख्या (recovery rate of covid 19) 50 लाखांच्या वर गेली आहे. विशेष म्हणजे मागील 11 दिवसांत 10 लाख रुग्ण बरे झाल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Union Ministry of Health and Family Welfare) दिली आहे.

मागील 24 तासांत देशात कोरोनाचे 82 हजार 170 रुग्ण वाढले असून 1,039 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. या रुग्णांच्या वाढीमुळे देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या 60 लाख 74 हजार 703 झाली आहे. देशात सध्या 9 लाख 62 हजार 640 कोरोना रुग्ण उपचार (active cases) घेत आहेत. तर महत्वाचं म्हणजे देशात आतापर्यंत 50 लाख 16 हजार 521 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. तसेच देशात 95 हजार 542 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

India's #COVID19 tally crosses 60-lakh mark with a spike of 82,170 new cases & 1,039 deaths reported in the last 24 hours. Case tally stands at 60,74,703 including 9,62,640 active cases, 5,01,6521 cured/discharged/migrated & 95,542 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/pxCS5ar40u

कृषी कायद्याला होतोय मोठा विरोध...

देशात कोरोनाच्या चाचण्यांची संख्या दररोज मोठी कमी जास्त होताना दिसत आहे. मागील 24 तासांत देशात कोरोनाच्या 7 लाख 9 हजार 394 चाचण्या झाल्या आहेत. तर आतापर्यंत देशभरात 7 कोटी 19 लाख 67 हजार 230 कोरोना चाचण्या झाल्या असल्याची माहिती आयसीएमआरने (Indian Council of Medical Research) दिली आहे.

भारतात कोरोनाचा सर्वाधिक शिरकाव कोणत्या देशामुळे झाला? संशोधकांचा दावा

India's total recoveries cross 50 lakh mark. The last 10 lakh recoveries were added in just 11 days: Union Ministry of Health and Family Welfare #COVID19 pic.twitter.com/QwxILBybqV

दुसरीकडे देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत. राज्यात पुणे जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण वेगाने वाढताना दिसत आहेत. राज्यात सर्वाधिक कोरोना चाचण्याही पुणे जिल्ह्यातच होत आहेत.