‘सीबीएसई’चे उर्वरित पेपर होणारच

नवी दिल्ली - केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (सीबीएसई) घेण्यात येणाऱ्या दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षांचे उर्वरित पेपर रद्द करण्यात आलेले नसून कोरोनाचा संसर्ग संपल्यानंतर त्याबाबतचे वेळापत्रक जारी करण्यात येईल, असा खुलासा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आज केला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप बोर्डाच्या सुधारित परीक्षेच्या तारखांच्या आधी १० दिवस याची पूर्वकल्पना शाळा, विद्यार्थी आणि पालकांना देण्यात येईल असेही मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. याबाबत एक एप्रिल रोजी जारी केलेल्या दिशानिर्देशांचे पालन होईल असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. यावर्षी अचानक कोरोनाचे संकट उद्भवले यामुळे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे ८३ पैकी २९ विषयांचे पेपर बाकी राहिले आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी काल राज्यांच्या शिक्षण मंत्र्यांची जेव्हा चर्चा केली त्यावेळेस दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी बोर्डाचे उर्वरित पेपर रद्द करून अनुक्रमे आंतरिक मूल्यमापनावर आधारित गुण विद्यार्थ्यांना द्यावेत अशी मागणी केली होती. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर बोर्डाचे उर्वरित पेपर जूनमध्ये घेणेही व्यवहार्य होणार नाही अशी सूचना त्यांनी केली होती. सीबीएसईच्या बहुतांश शाळा व विद्यार्थीदेखील दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातच आहेत, असेही सिसोदिया यांनी सांगितले होते. त्यावर निशंक यांनी यापूर्वी परीक्षा पूर्ण झालेल्या विषयांच्या उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीची, म्हणजे मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत असे स्पष्ट केले होते. काही राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये राहिलेली बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचे संकेत सरकारतर्फे दिले गेल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने या चर्चेला वेगळे वळण मिळाले होते, आता त्यावरही खुलासा करण्यात आला आहे. उर्वरित २९ पेपर होणारच याचा पुनरुच्चार निशंक यांच्याकडून करण्यात आला. ‘त्या’ बातमीचे खंडन

दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा लॉकडाउन संपल्यानंतर कधी होणार याचा कार्यक्रम लगेच जाहीर केला जाईल असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात सरकारने काही नवा निर्णय घेतल्याबाबतची बातमी बिनबुडाची आणि निराधार आहे, अशा शब्दांमध्ये मंत्रालयाने याचे खंडन केले आहे. बोर्डाच्या परीक्षेच्या सुधारित तारखा या आगामी सत्र सुरू होण्याच्या वेळापत्रकाला समोर ठेवून निश्चित करण्यात येतील असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले. उच्चशिक्षण सल्लागार मंडळाच्या सल्ल्याने

२९ पेपरच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल.

