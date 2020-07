आता एवढंच राहिलं होतं ... आलू पराठा, गोबी पराठा या सोबतच आलाय 'मास्कवाला पराठा'

मदुराई : कोरोना व्हायरसच्या विरोधात लढ्ण्यासाठी लोकांमध्ये जण जागरुकता पसरविण्याच्या उद्देशानं मदुराईमधील एका रेस्टॉरंटमध्ये पराठ्यांबाबत एक अजबच प्रयोग केला. मास्क वाला हा पराठा ग्राहकांच्या आकर्षणाचा केंद्र बिंदू ठरतोय. सोशल मीडियावर याचे फोटो खूप व्हायरल केले जात आहेत. लोकांचा चांगला प्रतिसादही याला मिळतोय.

आलू पराठा, गोबी पराठा, शेजवान पराठा, मिर्च पराठा या सोबतच यादीत आता एक ‘मास्क’ पराठा सामिल झाला आहे. हा पराठा एकदम मास्कच्या आकाराचा बनवला गेला आहे. याचे फोटो सोशल मीडियावर खूप शेअर झाल्यानंतर लोकांमध्ये हा चर्चेचा विषय बनला आहे.

मास्कच्या बाबतीत जनजागृती करण्यासाठी असा वेगळा संदेश

शहरात हा पराठा बनवणारे के. एल. कुमार यांचं म्हणणं आहे की, ते लोकांमध्ये मास्क घालण्यासंदर्भात जनजागृती पसरवण्यासाठी एकप्रकारे प्रयत्न करत आहेत. त्यांचा हा यासाठीचा छोटासा प्रयत्न आहे. कुमार यांनी सांगितलं की, त्यांचा प्रयत्न आहे की, लोकं त्यांच्या भोजनालयात हा पराठा पाहून घरामध्ये मास्क बाबत चर्चा करतील.

Tamil Nadu: A restaurant in Madurai is serving parottas made in the shape of masks. Manager Poovalingam says, "People of Madurai are not very particular about wearing masks. We introduced mask parottas to spread awareness among people about #COVID19." pic.twitter.com/VAb5ES2EuE