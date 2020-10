रोहिंग्या मुस्लिमांच्या मदतीला आले रेस्टॉरंट मालक; मोफत वाटतायंत जेवण

नवी दिल्ली- आपल्या देशातून परागंदा व्हावे लागलेल्या रोहिंग्या मुस्लीमांना अनेक देशामध्ये शरण घ्यावे लागले आहे. निर्वासितांचे जीवन जगत असलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना कोरोनाच्या काळात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशात मानवतेच्या दृष्टीकोनातून दिल्लीतील रेस्टॉरंट मालकांनी नवरात्रीच्या निमित्ताने रोंहिग्या मुस्लीमांना मुफ्तमध्ये अन्नाचे वाटप केले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गरिबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, अशावेळी रेस्टॉरंट मालकांनी स्तुत्व उपक्रम हाती घेतला आहे.

अन्नाला कोणताही धर्म नसतो. ते सर्वांसाठी असते. त्यामुळेच ज्यांना गरज आहे अशांना आम्ही अन्नाचे वाटप करत आहोत. यामुळे ते आपल्या समाजातील लोकांना ज्याप्रकारे आशिर्वाद देतात, त्याचप्रमाणे ते आम्हालाही आशिर्वाद देतील, अशी प्रतिक्रिया एका रेस्टॉरंट मालकाने दिली आहे.

रोहिंग्यांना अन्न देताना कोरोना संबंधीचे सर्व नियम पाळले जात आहे. भारतीयांकडून मिळणाऱ्या या सेवेबद्दल काही शरणार्थींनी प्रतिक्रिया दिली. मी भारत सरकार आणि येथील लोकांचे आभार मानतो. कोरोना सुरु झाल्यापासून आमच्या मदतीसाठी अनेक भारतीय आले आहेत. आम्हाला राशन, कपडे, स्वच्छतेसाठी साबण देण्यात आले आहे, असं एकाने म्हटले.

Delhi: Restaurant owners distribute food amongst Rohingya refugees in navaratras

"Food doesn't have any religion. It's for everyone. That is the reason why we're giving it to those in need. People bless us the same way they would, members of their own community," says one owner pic.twitter.com/RnuT77Uhj7

— ANI (@ANI) October 21, 2020