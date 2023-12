नवी दिल्ली : तीन राज्यांतील पराभवानं काँग्रेसच्या गोटातून हालचालींना वेग आला आहे. पराभवाचं विश्लेषण तसेच आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी विचारमंथनाला सुरुवात झाली आहे. आजच सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसच्या संसदीय रणनीती समितीची बैठक पार पडली. यावेळी लोकसभेच्या प्लॅनिंगवर चर्चा झाल्याचं काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी सांगितलं. (Results are disappointing but we are not disappointed now Lok Sabha Jairam Ramesh told the plan)

पण आम्ही निराश नाही

रमेश म्हणाले, निवडणुकीचे निकाल हे जरुर निराशाजनक आहेत. पण आम्ही निराश नाही, तुम्ही असं समजू नका की आम्ही निराश आहोत. तेलंगाणातील आमच्या विजयानंतरही हे निकाल निराशाजनकच आहेत. राजस्थान, तेलंगाणा आणि छत्तीसगडच्या पराभवाचं विश्लेषण होत आहे. पण आम्ही निराश नाही, आमचा संकल्प दृढ आहे. पण आम्ही लढणार आहोत, लोकसभा निवडणुकीची तयारी आम्ही सुरु करत आहोत. (Marathi Tajya Batmya)

येत्या ६ डिसेंबरला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बैठक बोलावली आहे. इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांची. सहा तारखेला संध्याकाळी ही बैठक होईल. ही औपचारिक नाही पण अनौपचारिक बैठक असणार आहे. त्यामुळं आम्ही पावलं टाकत आहोत. तेलंगाणात आमचं सरकार स्थापन होत आहे, पण आम्ही निराश नाही. (Latest Marathi News)