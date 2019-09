Video : निवृत्त न्यायाधीशाने केली सुनेला मारहाण; व्हिडिओ व्हायरल

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती नूटी राममोहन राव यांच्या घरातील एक धक्कादायक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय. राव व त्यांचे कुटुंबिय त्यांच्या सूनेला मारहाण करत आहेत, असे सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल होत आहे. त्यामुळे न्यायाधीशाच्या घरातच असा अत्याचार बघून सोशल मीडियावर राव यांच्यावर जोरदार टीका होत आहे.

Little child less than two years old, would have been so terrorised, so also her sister just two years her senior; maid also walks in; #SindhuSharma was shifted to hospital; she filed cases of dowry harassment, cruelty, deliberate violence, torture against her husband & inlaws pic.twitter.com/145PcwY55r

— Uma Sudhir (@umasudhir) September 20, 2019