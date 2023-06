नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशात याच वर्षीच्या शेवटी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांची स्थिती काय राहिलं. याबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं (RSS) सर्व्हेक्षण केल्याचं सांगितलं जात आहे. हा सर्व्हे भाजपसाठी काळजीत टाकणारा असल्याचा दावा काँग्रेसनं केला आहे. (RSS Survey Whose government will come in Madhya Pradesh Big claim of Congress)

काँग्रेसनं म्हटलं की, "मध्य प्रदेशात काँग्रेसचं सरकार येणार असल्याची चिन्हं आहेत. तर भाजप ५५ पेक्षा कमी जागांवर राहणार असल्याचं दिसून येत आहे. काँग्रेसजवळ २०१८ मध्ये आपला १५ महिन्यांचा कार्यकाळ आणि कमलनाथ यांच्यासारखा अनुभवी नेता आहे. यांसह काँग्रेस जनतेपर्यंत पोहोचत आहे"

"तर भाजपकडं १८ वर्षांच्या अर्धवट घोषणा आहेत ज्या गंभीर स्वरुपात सत्ताविरोधी लाट (अँटिइन्कम्बन्सी) निर्माण झाली आहे. गेल्या ५ महिन्यांत मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणूक २०२३ शी संबंधित ६ वेगवेगळे सर्व्हे समोर आले आहेत. सर्व सर्व्हेंमध्ये भाजपच्या जागा सातत्यानं कमी होत आहेत. इतकचं नव्हे तर भाजपच्या स्वतःच्याच सर्व्हेमध्ये भाजप हारताना दिसत आहे"

रा. स्व. संघानं केलेला सर्व्हे आल्यानंतर भाजपत खळबळ माजली आहे. तसेच त्यांना हा सल्ला देखील देण्यात आला आहे की, ६० टक्के भाजप आमदारांची तिकीटं कापण्यात येणार आहेत. आत्तापर्यंत जानेवारी २०२३ पासून जून २०२३ पर्यंत प्रत्येक महिन्यात झालेल्या एकूण सहा सर्व्हेंमध्ये भाजप पिछाडीवर असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे.