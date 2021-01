ममता दीदींची दादासाठी प्रार्थना!

कोलकाता : भारतीय संघाचे माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली यांनी ह्रदयविकाराचा झटका आल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या वृत्तानंतर क्रिकेट प्रेमींसह अनेकांना मोठा धक्का बसला आहे.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया दिली आहे. सौरव गांगुली यांना प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ही बातमी धक्का देणारी आहे. ते आजारातून लवकरात लवकर बरे व्हावेत, अशी प्रार्थनाही त्यांनी केली आहे.

BREAKING : BCCI चे अध्यक्ष सौरव गांगुलींना ह्रदयविकाराचा झटका, ICU मध्ये उपचार सुरु

Sad to hear that @SGanguly99 suffered a mild cardiac arrest and has been admitted to hospital.

Wishing him a speedy and full recovery. My thoughts and prayers are with him and his family!