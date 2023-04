अलिकडे प्रत्येक क्षेत्रात महिला आघाडीवर असल्या तरी महिलांसाठी असलेला धोका आजही कायम आहेत. आजही अनेक ठिकाणी महिला असुरक्षित आहेत. कॉलेजमधील तरुणी असो किंवा नोकरी करणाऱ्या महिला Women आणि गृहिणी अनेकांना घरातून बाहेर पडताना चिंता सतावते. शिक्षण आणि नोकरीच्या निमित्ताने अनेकजणी कुटुंब आणि घरापासून दूर राहत असतात. अशावेळी असुरक्षिततेची Insecure Feeling एक भावना कायमच सतावत असते. अनेक ठिकाणी खास करून संध्याकाळनंतर महिलांना घराबाहेर पडणंही मुश्किल आहे. अशात महिलांनी काही गोष्टी ध्यानात घेणं गरजेचं आहे. safety tips for women to deal with emergency situation while travelling alone

घरातून एकट्या बाहेर पडणाऱ्या महिलांनी काही सेफ्टी टिप्स Safety tips for Women फॉलो केल्या तर त्या सुरक्षित असल्याचं सुनिश्चित होवू शकतं.

बेस्ट फ्रेण्ड फोनची अशी घ्या मदत- कायम तुमच्यासोबत असणारा फोन तुम्ही एकट्या असताना योग्य प्रकारे वापरणं गरजेचं आहे. रात्रीच्यावेळी तुम्ही एकट्या प्रवास करत असाल तर सर्वप्रथम तुमच्या मोबाईलमधील GPS लोकेशन ऑन करा. शक्य असल्यास घरं गाठेपर्यंत तुमचं लाईव्ह लोकेशन Share Your Live Location घरातील एखाद्या सदस्याला किंवा जवळील मित्र-मैत्रिणीला शेअर करा. कॅब किंवा ऑटोरिक्षाचा नंबरही शेअर करा. याशिवाय तुम्ही घरी पोहचेपर्यंत घरातील एखाद्या व्यक्तीसोबत किंवा मैत्रिणीसोबत फोनवर बोलत रहा यामुळे तुम्हालाही सुरक्षित वाटेल.

महत्वाचे नंबर सेव्ह करणे- यासोबतच तुमच्या मोबाईलमध्ये कुटुंबातील किंवा मित्र परिवारातील महत्वाचे नंबर सेव्ह असणं गरजेचं आहे. ज्या व्यक्ती तुमचा फोन कधीही उचलतील याचा तुम्हाला विश्वास असेल असे महत्वाचे नंबर सुरुवातीलाच दिसतील असे सेव्ह करावे. जेणे करून तुम्हाला डायल करण्यासाठी ते लगेचच सापडतील. याशिवाय पोलिस हेल्पलाईन नंबर Police helpline number 100 आणि महिला हेल्पलाईन नंबर 1091 हे कायम Special Dial मध्ये सेव्ह असावे. यासोबतच महत्वाची गोष्ट म्हणजे मोबाईल कायम चार्ज असले याची दखल घ्यावी. अगदी कमी बॅटरी असताना प्रवासासाठी बाहेर निघण्याची जोखीम टाळावी.

रस्त्यावरून चालताना ही काळजी घ्या- रस्त्याने चालत असताना कायम ट्रॅफिकच्या विरुद्ध दिशेने चाला. यामुळे समोरून येणाऱ्या गाड्या तुम्हाला दिसतील जेणेकरून पाठिमागून हल्ला होण्याची शक्यता कमी होते. चालत असताना जवळील बॅग किंवा हॅण्डबॅगही रस्त्याच्या बाजूला न घेता भिंतीकडील बाजुला धरावी. शिवाय बॅगची पकड घट्ट असेल याची काळजी घ्यावी. कुणी तुमचा पाठलग करत असं लक्षात येतात लगेचच एखाद्या जवळचं घरं पाहून डोर बेल वाजवावी.

योग्य मार्ग निवडा- रस्त्याने एकट्या प्रवास करत असताना लवकर पोहचण्यासाठी तुम्हाला माहित नसलेला शॉर्टकट टाळावा. सुनसान रस्त्याएवजी गर्दी असलेल्या रस्त्याने जाणं योग्य. कॅब किंवा ऑटोरिक्षा ड्रायव्हर लवकर पोहचवण्यासाठी नवा मार्ग घेण्यातससंबधी विचारत असल्यास ते टाळावं नेहमीच्याच रस्त्याने जावं. तसंच अंधार असलेले रस्ते टाळावे.

सेफ्टी टूल्सची मदत घ्या- बाहेर पडताना तुमच्यासोबत कायम काही सेफ्टी टूल्स Safety tools बागळा. पेपर स्प्रे, नेल फायरल, सेफ्टी पिन, बेल्ट यांचा तुम्ही गरज पडल्यास वापर करू शकता. त्याचप्रमाणे तुमचा दुप्पटा किंवा कमरेचा बेल्टही तुम्ही वापरू शकता.

पार्टीत ही काळजी घ्या- जर तुम्ही एखाद्या पार्टीसाठी रात्री उशिरापर्यंत थांबणार असाल तर काही गोष्टींची खबरदारी घेणं गरजेचं आहे. जसं की पार्टीत तुमच्या जवळच्या व्यक्तींसोबतच कायम रहा. इतर व्यक्तींच्या हालचालींकडे लक्ष ठेवा. पार्टीतून शक्यतो घरी एकटे परतू नका. अशावेळी मित्र-मैत्रिंणींसोबतच निघून कुणी घरी सोडेल हे सुनिश्चित करा. तसचं पार्टीत दारू किंवा इतर नशेच्या पदार्थांचं सेवन करू नका. जर तुम्ही एकटे एखाद्या पार्टीत जात असाल. तर शक्य असेल त्या जवळच्या व्यक्तीला त्याबद्दलची कल्पना देवून ठेवा. जसं की पार्टीचं ठिकाणी, ती कुणाची पार्टी आहे आणि वेळेसंबधी कल्पना द्या. Late night party

ड्राइव्ह कराताना घ्या ही काळजी- जर तुम्ही एकट्या गाडी चालवणार असाल तर गाडीच्या खिडक्या कायम बंद ठेवाव्यात. फोन कॉल किंवा म्युझिकमध्ये जास्त रमून जाण्यापेक्षा सतर्क रहा. गाडी एखाद्या बेसमेंटमध्ये पार्क करताना विशेष खबरदारी घ्यावी. गाडीतही कायम काही सेफ्टी टूल्स ठेवावे. Driving safety tips

हल्ला रोखण्यासाठी कायम तयार रहा- एकट्या प्रवास करणाऱ्या महिलांनी दक्ष राहण जितकं गरजेचं आहे तितकच एखाद्या हल्ला झाल्यास स्वत:च रक्षण करण्यासाठीही तयार रहाणं गरजेचं आहे. हल्ला झाल्यास तातडीने करता मदतीसाठी जोरात आरडओरड करा. कुणी पाठलाग करत असल्यास लवकरत लवकर किंवा पळ काढून एखादं गर्दीचं ठिकाण गाठा. यावेळी न थांबता चपळाईने पोलिस किंवा जवळच्या व्यक्तीला फोन करा.

याशिवाय ज्या महिला नोकरीवरून उशीरा घरी परततात किंवा ज्यांना उशीरा एकट्याने प्रवास करावा लागतो त्यांनी सोने, चांदी किंवा डायमंटचे महागडे दागिने घालणं टाळावं. या शिवाय इतही महागड्या वस्तू वापरताना काळजी घ्यावी. जसं की फोन, घड्याळ कारण अनेकदा चोरिच्या उद्देशाने गुन्हेगार अनेक महिलांवर पाळत ठेवून असतात. तसचं पाळत ठेवून राहणाऱ्यांपासून वाचण्यासाठी कायम तुम्ही खूप स्ट्राँग आहात हे दाखवा. कारण गुन्हेगार हे कायम कमजोर आणि घाबरट महिलांना टार्गेट करतात.