शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल आणि एकही आत्महत्या होणार नाही याची खात्री देणार का? राऊतांचा सवाल

नवी दिल्ली: कृषी विधेयकावरून राज्यसभेत सध्या चर्चा सुरु आहे. केंद्र सरकारकडून आणलेली ही विधेयकं शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी असल्याचं सांगत विरोधकांकडून याला विरोध केला जात आहे. या विधेकयावरून एनडीएतील घटक पक्ष अकाली दलाने त्यांच्या एकमेव मंत्र्याचा राजीनामाही दिला. अकाली दलाच्या खासदार हरसिमरत कौर यांनी राजीनामा देत विधेयकाला विरोध केला.

आता यावरून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. संजय राऊत म्हणाले की, देशात 70 टक्के लोक शेतीशी संबंधित काम करतात. लॉकडाऊनमध्ये सगळं बंद असताना फक्त शेतकरी काम करत होते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होईल आणि देशातील कोणताही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, याचं सरकार आश्वासन देऊ शकेल का? असा प्रश्नही राऊत यांनी पुढे बोलताना केला. सुरुवातीला या विधेकाला शिवसेनेने विरोध दर्शविला नव्हता. पण आता या विधेयकाला वाढता विरोध पाहता शिवसेनेने वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे.

Can the Government assure the country that after the passing of the agriculture reform Bills, farmers' income will double and no farmer will commit suicide?....A special session should be called to discuss these Bills: Shiv Sena MP Sanjay Raut in Rajya Sabha pic.twitter.com/AXXrfuv35X