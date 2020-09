यूकेचे पंतप्रधान करु शकतात मग माेदी का नाही? पृथ्वीराज चव्हाण

सातारा : आंतरराष्ट्रीय संसदीय संघटनेच्या (आयपीयू) आकडेवारीनुसार 105 देशांमधील संसदेचे कामकाज काेविड 19 च्या काळात देखील सुरु राहिले. मात्र केवळ रशिया आणि भारतातील संसदेत आजपर्यंत एकही सभा घेतली गेली नाही. खरं तर पंतप्रधान नरेंद्र माेदींना विराेधकांंशी सामना करायचा नाहीये अशी टीका काॅंग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.

चव्हाण यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये संविधानाच्या अनुच्छेद 85 ने संसदेला शेवटच्या बैठकीनंतर सहा महिन्यांच्या आत बैठक घेणे अनिवार्य केले आहे. संसद 23 मार्च रोजी बंद झाली आणि 22 सप्टेंबरपूर्वी बैठक होणे आवश्‍यक आहे. अनिच्छेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 16 सप्टेंबर रोजी संसद बोलावली आहे असे नमूद केले आहे.

According to International Parliamentary Union (IPU) data, Parliaments of 105 countries have continued to meet right through the pandemic. Only Parliaments of Russia and India have not held a single sitting since Corona was declared as a global pandemic. (1/3 )#QuestionHour