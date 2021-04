पाच राज्यात निवडणुका सुरू आहेत, म्हणून वित्त मंत्रालयाने निर्णय बदला का?; काॅंग्रेसच्या बड्या नेत्याची अर्थमंत्र्यांवर टीका

कऱ्हाड (जि. सातारा) : केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने शेवटचा कोणता निर्णय विचारपूर्वक घेतला होता, ते जाहीर करावे, असे आव्हान माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ट्विटव्दारे केले आहे. वित्त मंत्रालयाने काल रात्री एक परिपत्रक काढले होते. त्यात भविष्य निर्वाह निधीचे व्याजाचे दर कमी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, अर्थमंत्री निर्माला सीतारामन यांनी भविष्य निर्वाह निधीचे व्याजदर कमी करणार असल्याचे परिपत्रकात नजरचुकीने नमूद झाल्याचे त्यांनी टिव्ट करून जाहीर केले. त्या ट्विटला उत्तर देताना आमदार चव्हाण यांनी आज अर्थ मंत्री सीतारामनांसह वित्त मंत्रालयावर टिव्टवरून जोरदार हल्लाबोल केला.

आमदार चव्हाण यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे, की वित्त मंत्रालयाच्या नजरचुकीचे अजिबात नवल वाटले नाही. पण, वित्त मंत्रालय नेमक कोण चालवतंय आणि या मंत्रालयाने शेवटाच कोणता निर्णय विचारपूर्वक घेतला होता, तेही जाहीर करावे. नोटाबंदी, जीएसटीची अंमलबजावणी की, कोरोना संदर्भातील आर्थिक पॅकेज असा कोणताच निर्णय दिसत नाही. त्यात भर म्हणून भविष्य निर्वाह निधीच्या व्याजाचा घोळ समोर येतो आहे. तो चुकीचा आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका महाराष्ट्राला बसला; केंद्राकडून रुग्णसंख्येवर लशीचा पुरवठा व्हावा पृथ्वीराज चव्हाणांची मागणी

युपीएचे सरकार होते, त्यावेळी 2013 मध्ये भविष्य निर्वाह निधीचे व्याजदर 8.8 टक्के इतका होता. मात्र, मोदी सरकार आल्यानंतर तो व्याज दर घसरत आहे. तो आज 7.1 टक्क्यापर्यंत घसरला होता. तो काल 6.4 टक्के इतका खाली प्रस्तावित होता. त्यामुळे चिंतेची बाब आहे. पाच राज्यात निवडणुका सुरू आहेत. म्हणून अचानक वित्त मंत्रालयाने आपला निर्णय बदलला आहे का?, तेही जाहीर करावे, असे आव्हानही त्यांनी मोदी सरकारला केले आहे.

कोरोनाची दुसरी लाट आली, तरीही रुग्णवाहिका नाही; माजी मुख्यमंत्र्यांचा अधिकाऱ्यांवर संताप

टोलचे भूत मानगुटीवरून उतरणार कधी?; उदयनराजेंसह महाविकास आघाडीतील नेत्यांची भूमिका ठरणार महत्त्वाची!

Not surprised by this 'OVERSIGHT' at the highest level. One wonders, who is really in charge? When was the last time the Finance Ministry applied its mind diligently? Demonetisation? GST? Or Covid economic package? #smallsavings #NirmalaSitharaman