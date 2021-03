हा उपग्रह देशाच्या सीमांवर ठेवणार अधिक करडी नजर

बंगळूर - देशाच्या सीमांवर अधिक करडी नजर ठेवण्यासाठी आणि नैसर्गिक आपत्तींबाबतही तातडीने माहिती पुरविण्यासाठी भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) २८ मार्चला पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह अवकाशात सोडणार आहे. या उपग्रहाद्वारे सीमांवरील हालचालींची ताजी छायाचित्रे (रिअल टाइम) प्राप्त होणार आहेत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप आंध्र प्रदेशातील श्रीहरीकोटा येथील अवकाश केंद्रावरून ‘जीएसएलव्ही-एफ १०’ या प्रक्षेपकाद्वारे ‘जीआयसॅट-१’ हा उपग्रह अवकाशात सोडण्याचे नियोजन आहे. विषुववृत्ताच्या वर ३६ हजार किलोमीटरवर भूस्थिर कक्षेत या उपग्रहाचे स्थान निश्‍चित केले जाईल. या उपग्रहाचे उड्डाण वास्तविक ५ मार्चला होणार होते. मात्र, तांत्रिक कारणांवरून ते पुढे ढकलण्यात आले. या उपग्रहाचा भारताला अनेक प्रकारे उपयोग आहे. अवकाश विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उपग्रहावरील अत्युच्च क्षमतेच्या कॅमेरामुळे भारतीय भूभागाचे आणि समुद्राचे वास्तविक वेळेतील चित्र नियंत्रण कक्षापर्यंत पोहोचणार आहे. भारतीय सीमांवरही उपग्रहाची २४ तास नजर राहणार आहे. या उपग्रहाचे वजन २२६८ किमी आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा उपग्रहाची उद्दीष्ट्ये भूभागावर पूर्ण वेळ नजर

नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतरच्या स्थितीवर देखरेख

नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतरच्या स्थितीवर देखरेख

कृषी, वने, खाणकाम, हिमवर्षाव, सागरी अभ्यास, ढगांची स्थिती यामधील बदल अभ्यासणे

