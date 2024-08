देश

DY Chandrachud : 'हॅलो, मी CJI... मला 500 रुपये पाठवू शकता?'; सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्याबाबत घडलेल्या 'त्या' घटनेची का होतेय चर्चा

rs 500 demanded using the name of CJI DY Chandrachud : देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्याबाबतचा एक धक्कादायक मेसेज सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.