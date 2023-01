Makar Sankrant 2023: उदयपूरमध्ये पतंग उडवण्यास बंदी! १४४ कलम लागू

उदयपूर : राजस्थानातील उदयपूर इथं मकर संक्रांतीनिमित्त पतंग उडवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पंतग उडवण्यासाठी पाच पेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येऊ नये यासाठी इथं १४४ कलमही लागू करण्यात आलं आहे. विशिष्ट वेळेतच इथं पतंग उडवावे लागणार आहेत, ३१ जानेवारीपर्यंत हे निर्बंध शहरात कायम असणार आहेत. (Section 144 imposed ban on kite flying in Udaipur in view of Makar Sankranti)

उदयपूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रभा गौतम म्हणाले, दुचाकी चालकांचा आणि पक्षांचा जीव वाचवण्यासाठी शहरात पतंगबंदी यासाठी करण्यात आली आहे. कारण या पतंगांच्या मांज्यामध्ये धातूमिश्रीत पदार्थ वापरले जातात.

हेही वाचा: Nambi Narayan: ISROचे वैज्ञानिक नंबी नारायण यांच्यावरील आरोप खोटे; सीबीआयची हायकोर्टात माहिती

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हादंडाधिकारी ताराचंद मीना म्हणाले, मेटल मांज्याची व्होलसेल आणि रिटेल विक्रीवर बंदी आणण्यासाठी शहरात कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे. या नव्या आदेशांनुसार, शहरात सकाळी ६ ते ८ या वेळेत तर संध्याकाळी ५ ते ७ वाजेपर्यंत पतंग उडवण्यास बंदी आहे.