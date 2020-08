जगाची लोकसंख्या घटणार; कधी ते पहा पहा ग्राफिक्सच्या माध्यमातून

नवी दिल्ली - जगात सर्वाधिक लोकसंख्या ही भारत व चीनमध्ये आहे. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देशांच्या यादीत २०६४ मध्ये भारत प्रथम स्थानावर असेल. याचबरोबर जगभरातील लोकसंख्याही वाढणार आहे. त्यानंतर मात्र ती कमी होण्यास सुरूवात होईल, असा अंदाज ‘लॅन्सेट’ या विज्ञानविषयक नियतकालिकाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. ‘लॅन्सेट’पूर्वी संयुक्त राष्ट्रानेही २१०० मध्ये जगातील लोकसंख्या सर्वोच्च स्थानी पोचणार असल्याचे म्हटले होते.

(स्रोत - लॅन्सेट)

