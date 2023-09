कानपूर : सात वर्षांच्या मुलाकडून पाच वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये रविवारी रात्री हा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी पीडित चिमुकलीच्या आईच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. (Seven year old boy committed an rape act case has been registered under POCSO)

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, देहात जिल्ह्यातील अकबरपूर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत या गुन्ह्याची नोंद झाली असून पोलिसांनी भादंवि कलम ३७६ आणि पॉक्सो अॅक्टच्या कलम ५ आणि ६ नुसार गुन्हे नोंदवले आहेत. या घटनेतील दोन्ही मुलांना जिल्हा रुग्णालयात तपासणीसाठी दाखल करण्यात आलं होतं. तपासणीनंतर आलेल्या वैद्यकीय अहवालात मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

नेमकं काय घडलं?

पाच वर्षांच्या पीडित मुलीच्या आईनं तक्रार नोंदवताना सांगितलं की, त्यांची मुलगी खेळण्यासाठी घराबाहेर गेलेली असताना हा प्रकार घडला. याप्रकरणाचा तपास सर्वप्रकारची काळजी घेऊन केला जात असल्याचं अकबरपूर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक सतीश सिंह यांनी सांगितलं आहे.

गुन्ह्याच्या कॅटेगरीत येत नाही

सिंह म्हणाले, जर सात वर्षांखालील मुलाकडून गुन्हा घडला, तर तो गुन्ह्याच्या कॅटेगिरीत येत नाही. त्यामुळं याप्रकरणात कायदेशीर सल्लामसलत केल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.