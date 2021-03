सेक्स स्कँडलमध्ये अडकला भाजपचा मंत्री; नोकरी मागणाऱ्या मुलीसोबतचा अश्लील व्हिडीओ व्हायरल

बेंगलुरु : भाजपचे नेते आणि सेक्स स्कँडल यांसदर्भात अनेक घटना गेल्या काही दिवसांत समोर आल्या आहेत. आणि आता आणखी एक घटना याच संदर्भात घडल्याचं समोर येतंय. कर्नाटक सरकारमधील जलसंसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली यांची एका मुलीसोबत अश्लील वक्तव्य करताना तसेच शारीरिक संबंधांची मागणी करणारी एक सीडी सध्या व्हायरल झाली आहे. नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या मुलीसोबत हा प्रकार घडला असून काल मंगळवारी हा सगळा प्रकार चर्चेत आला आहे. नोकरी देण्याच्या बदल्यात लैंगिक संबंधांची मागणी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश कल्लहल्ली यांनी बेंगलुरु शहर पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार नोंदवली आहे तसेच यातील पीडितेला संरक्षण पुरवण्याची मागणी केली आहे.

We have taken the complaint filed by Dinesh Kallahalli against Ramesh Jarakiholi. We will investigate accordingly: Bengaluru Central DCP Anucheth