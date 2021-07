राष्ट्रहिताच्या नजरेतून : तालिबान भारताचा मित्र होऊ शकतो?

केवळ इस्लामिक गट आणि पाकिस्तानचा मित्र म्हणून भारताने तालिबानकडे राजकीय शत्रू या चष्म्यातून बघायचे? मोदी सरकारने देशांतर्गत धार्मिक ध्रुवीकरणचे राजकारण बंद केले तर भारत तालिबानसोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करू शकतो. (Shekhar Gupta Writes about Taliban can be a Friend of India)

सध्या नवी दिल्ली आणि काबूलदरम्यान अनेक हालचाली सुरू आहेत; मात्र तालिबान अफगाणिस्तानात आगेकूच करतोय, हे हिंदुकुशाच्या भिंतीवर स्पष्टपणे लिहिलेले दिसते. यामध्ये भारत कुठे आहे? अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्याच्या संपूर्ण माघार घेण्याच्या ज्यो बायडेन यांच्या निर्णयामुळे भारत दुःखी झालाय? या परिस्थितीकडे भारताने एक नवी संधी म्हणून बघायचे? तालिबानसोबत शत्रुत्वाचे नाते टिकवणे आपल्यासाठी अपरिहार्य बनले आहे का? तालिबानकडे आपण केवळ पाकिस्तान नियंत्रित इस्लामिक गट याच नजरेतून पाहणार आहोत? असे असंख्य प्रश्न अमेरिकेच्या माघारीमुळे निर्माण झाले आहेत.

जॉर्ज बुश यांनी परवेझ मुशर्रफ यांच्या मदतीने अफगाणिस्तानमध्ये फौजा घुसवल्या. त्यांनी या भागाला व्याखाचे ‘अफ-पाक’ असे नावे दिले होते. भारताने ही व्याख्या मान्य केली का? आपण धोरणात्मक विचारांना यापासून बाजूला ठेवू शकतो? २०११ मध्ये याच स्तंभातून मी भारताने पाकिस्तानसाठी अफगाणिस्तान का सोडून द्यावे, याची कारणे सांगितली होती. तिथून आपण आतापर्यंत काय वाटचाल केली आहे? बरे, आपल्याकडे याचे काय पुरावे आहे की तालिबान कायम पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावर नाचणार आहे? सध्या पाकिस्तान-चीनच्या दोस्तीचे असेच पोवाडे गायले जातात. समुद्रापेक्षा खोल आणि डोंगरापेक्षा उंच...वगैरे! मात्र, पहिल्या कारकिर्दीत पाकिस्तान-तालिबानची घट्ट मैत्री होती. मला इथे एका इशारा द्यायचा आहे. भूतकाळातील कामगिरीच्या आधारावर भविष्याचा अंदाज बांधणे तसे धोकादायक ठरेल.

कुठलेही राष्ट्र किंवा समाज, तो कुठल्याही विचारधारेने प्रेरित असो, प्रत्यक्षात काम करताना केवळ देशाचे हित बघतो. याला तालिबान अपवाद आहे, असे कुठले संकेत आहेत? त्यांचे जीवन, इस्लामची व्याख्या, महिलांसंदर्भातील दृष्टिकोन, शिक्षण आणि मानवी स्वातंत्र्यावरील विचार हे आधुनिक समाजाच्या व्याख्येत बसत नाहीत; मात्र त्याचा अर्थ ते भारताचे दुश्मन आहेत असा होत नाही. तालिबान क्रूर, मध्ययुगीन, महिलाविरोधी आणि घातकी आहेत; मात्र ते मूर्ख किंवा आत्मघातकी जराही नाहीत. अन्यथा अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशासोबतच्या दोन दशकांच्या लढ्यात त्यांनी टिकाव धरला नसता आणि ते जिंकलेही नसते.

भारताच्या पश्चिम भागाला आपण कायम पाकिस्तानच्या नजरेतून बघतो. पाकिस्तानला एक मोठा विजय सोपवून, अमेरिकेने माघार घेतली आणि पाकिस्तानला हवे ते मिळाले आहे, असा आपला समज झाला आहे; मात्र पाकिस्तानचा विजय ही मोठी भ्रामक समजूत आहे. रावळपिंडीच्या लष्करी मुख्यालयात बसलेल्या अधिकाऱ्याच्या डोक्यातील ही भ्रामक कल्पना आहे; मात्र त्यांचा मेंदू डोक्यात नसून शरीराच्या दुसऱ्याच भागात असल्याचे त्यांच्याबद्दल म्हटले जाते.

१९८६-८७ नंतर पाकिस्तान लष्कराने हे स्वप्न पाहायला सुरवात केली होती; मात्र जनरल के. सुंदरजी यांच्या ऑपरेशन ब्रासटेक्सने पाकिस्तानमध्ये भारतीय रणगाडे घुसवून पाकिस्तानचे स्वप्न धुळीस मिळवले; मात्र ३५ वर्षांनंतर आज जग बदलले आहे. सर्व सामरिक आणि रणनीतिक चित्र पालटत आहे. आता अण्वस्त्र आली. जर आताही काही पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी हिंदुकुशमार्गे अफगाणिस्तानला पोचून, तिकडे मोर्चेबांधणी करू शकतो, असे स्वप्न बघत असतील, तर ते भोळे आहेत असेच म्हणावे लागेल; मात्र ते एवढेही भोळे नाहीत. ७५ वर्षांनंतर जगाला पाकिस्तान लष्कर काय आहे ते नीट समजले आहे. सामरिक दृष्टीने ते जबरदस्त आहे; मात्र रणनीतीचा विचार केला तर गोंधळलेले आणि बेजबाबदार आहेत. ते तालिबानच्या देखरेखीत अफगाणिस्तानच्या हवाई तळावर अण्वस्त्रे ठेवू शकतात.

अमेरिका अफगाणिस्तानमध्ये एक मोठी

पोकळी सोडून गेला आहे. तालिबान दररोज आगेकूच करत आहे. पाकिस्तानचे काय होणार ते पाहावे लागणार आहे. जर हे युद्ध सुरू राहिले, तर तातडीने फायदा लाटण्याच्या पाकिस्तानच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले जाईल आणि युद्धाने त्रस्त झालेले, बेघर, निर्वासित पाकिस्तानच्या सीमेत दाखल होत जातील. दुसरीकडे भारत कुठलाही गाजावाजा न करता तालिबानशी बोलणी करतोय. अब्दुल गनी सरकार तालिबानला सरळ युद्धात पराभूत करेल, अशी कुठलीही शक्यता नाही. काही प्रमुख शहरे, लष्करी तळ असलेल्या शहरामध्ये ते तालिबानपुढे अडथळे निर्माण करू शकतात. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित होईल आणि कमीत कमी रक्तपाताशिवाय सत्तेची वाटणी होईल, या पद्धतीचा तोडगा काढणे जास्त महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तानच्या प्रकरणात दबावाचे राजकारण समाप्त झाले आहे. चीन अजूनही लडाखमध्ये ठाण मांडून बसला आहे.

शी जिनपिंग यांनी या आठवड्यात तिबेटचा दौरा केला. जर मोदी जगातील सुन्नी कट्टरपंथाचे नेतृत्व करणाऱ्या सौदी अरेबियासोबत मैत्री करू शकतात. शत्रूच्या मित्रासोबत मैत्रीच्या तत्त्वानुसार मोदींनी यूएईसोबत हातमिळवणी केली आहे. तसेही अफगाणिस्तानला त्यांच्या कल्पनेतील इस्लामी अमिरात बनवणे तालिबानला आता शक्य नाही. मग आपण तालिबानकडे तेलरहित सौदी अरेबिया म्हणून का पाहू शकत नाही? शेवटी तालिबान एक अशी शक्ती आहे, ज्यासोबत आपल्या शत्रूचा मित्र म्हणून मैत्री केली जाऊ शकते. हे शक्य आहे. फक्त यासाठी भाजपला आपल्या देशांतर्गत राजकारणात मोठे बदल करावे लागणार आहेत. हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाच्या सूत्रापेक्षा वेगळे सूत्र तयार करण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे असणार आहे.

दुभंगलेल्या देशात अडचणी

भारतासोबत लढण्याची तालिबानला तशी आवश्यकता नाही किंवा त्यांच्यावर तसा दबावही नाही. ते आमच्याविरुद्ध पाकिस्तानचे युद्ध लढणार नाही. त्यांच्याकडे एवढी इच्छाशक्ती नाही, संसाधनेही नाहीत की ते भारतीय मुस्लिमांना कट्टरतेचे धडे देतील. अस्थिर आणि दुभंगलेल्या देशात तालिबानींपुढे अनंत आर्थिक आणि सामाजिक अडचणी असणार आहेत. मोदी सरकारलाही आपला नेहमीचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. कुठल्याही राजकीय ताकदीला केवळ इस्लामिक कट्टरपंथीय किंवा पाकिस्तानचा मित्र या चष्म्यातून बघणे आता शक्य होणार नाही; मात्र भाजप धार्मिक ध्रुवीकरणाशिवाय निवडणुका जिंकू शकत नाही. आता जग बदलले आहे. त्यांनाही स्वतःला बदलावे लागणार आहे.

(अनुवाद : विनोद राऊत)