Life Threat : योगींच्या राज्यात अल्पवयीन मुलीचे ३६ तुकडे करण्याची धमकी, अजून किती श्रध्दांचा जाणार बळी?

After Shraddha Walkar Case UP Minor Girl got Life Threat : अजून श्रध्दा वालकर केस ताजी असताना, गुन्हेगारवर खटला सुरू असताना नवे आफताब आणि बळी जाणाऱ्या श्रध्दा समोर येत असणाऱ्या घटना सतत समोर येत आहेत. एकीकडे जिथे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री गुन्हेगारी संपल्याचा दावा करतात, त्याच राज्यात एका अल्पवयीन मुलीला ३६ तुकडे करण्याची धमकी मिळाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

एका तरुणाने अल्पवयीन मुलीला 'श्रद्धासारखे तुकडे करेन' अशी धमकी दिली आहे. तरुणाच्या धमक्यांना घाबरुन पीडितेने शाळेत जाणं देखील बंद केलं आहे. धमकी देणाऱ्या तरुणाला पोलिसांनी अटक केली आहे. पीडितेने पोलिसांत तक्रार केल्यानंतर तरुणाने तिच्या घराबाहेरुन धमकी दिल्याची माहिती समोर येत आहे. ही घटना उत्तर प्रदेश मधील कानपूर येथील आहे.

पीडिता घराबाहेर निघाल्यावर तरुण करायचा पाठलाग

माहितीनुसार, तरुण 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करायचा. घरातून बाहेर पडताच शाळा, क्लासपर्यंत तिचा पाठलाग करायचा. पडितेच्या वडिलांनी शोहदे मोहम्मद फैझ विरोधात विनयभंगची तक्रार दाखल केली आहे.

पोलिसांत तक्रार दाखल केल्यानंतरही तरुण शांत बसला नाही. तो पीडितेच्या घराबाहेरून तिला धमकी देवू लागला. 'माझ्यासोबत लग्न कर नाहीतर तुला जीवे मारेन. श्रद्धासारखे तुझे देखील तुकडे करेन.' एवढंच नाहीतर तरुणाने पीडित मुलीच्या भावाला देखील मारहाण केली. तरुणाच्या धमक्यांना घाबरुन पीडित मुलीच्या कुटुंबाने घराबाहेर न पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तरुणाच्या धमक्यांना घाबरुन पीडित मुलीच्या कुटुंबाने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी कागदावर तक्रार नोंदवली पण कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नसल्याची माहिती समोर येत आहे. जेव्हा तरुण पीडित मुलीच्या घराबाहेरुन धमक्या देवू लागला तेव्हा पोलिसांनी तरुणाला अटक केली.