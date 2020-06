Fair & Lovely मधून Fair जाणार!

बंगळुरु : चेहऱ्याच्या रंगाबाबत नाव असणाऱ्या Fair & Lovely स्कीन क्रीम कंपनीवर मोठी टीका केली जात होती. या ब्रँडच्या नावातच फेअर असल्याने चेहऱ्याच्या रंगाबाबत हे दिसत होते. त्यानंतर अखेर कंपनीने आपल्या ब्रँडच्या नावात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनी आता Fair & Lovely मधील फेअर हा शब्द पूर्णपणे काढून टाकणार आहे.

हिंदुस्तान युनिलिव्हर कंपनीने गुरुवारी सांगितले, की आम्ही 'Fair & Lovely' स्कीन क्रीमची ब्रँडिंग पुन्हा सुरु करणार आहोत. या उत्पादनावर फेअर हा शब्द असल्याने त्वचेचा रंग आणि त्याच्या नावावरून सातत्याने टीका, आरोप केले जात होते. त्यानंतर आता कंपनीने आपल्या ब्रँडवरील फेअर हा शब्द काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता नव्या नावासाठी अर्ज केला आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक परवानगी मिळाली आहे.

We’re committed to a skin care portfolio that's inclusive of all skin tones, celebrating the diversity of beauty. That’s why we’re removing the words ‘fairness’, ‘whitening’ & ‘lightening’ from products, and changing the Fair & Lovely brand name.https://t.co/W3tHn6dHqE

— Unilever #StaySafe (@Unilever) June 25, 2020