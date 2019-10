WorldMentalHealthDay जगात 4 पैकी एक व्यक्ती मानसिक रूग्ण!

नवी दिल्ली : आज जागतिक मानसिक स्वास्थ्य दिन! जगातील 4 व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या कारणाने मानसिक रूग्ण आहे. आयुष्याच्या एखाद्या टप्प्यावर मानवाला ही अवस्था पार करावी लागते. वेगवेगळ्या वयोमानानुसार या मानसिक आजाराची तीव्रता कमी जास्त होत राहते. 10 ते 19 वर्षांपर्यंत हा मानसिक आजार होण्याचे प्रमाण 16 टक्के आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या संशोधन व आकडेवारीनुसार जगात 45 कोटी लोक मानसिक आजाराशी लढा देत आहेत.

कसा सुरू झाला जागतिक मानसिक स्वास्थ्य दिन?

मानसिक आजारातून पुन्हा लोकांना आपल्या पायांवर खंबीरपणे उभे राहता यावे यासाठी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ही संस्था काम करते. याच संस्थेने 1992मध्ये जागतिक मानसिक स्वास्थ्य दिनाची (World Mental Health Day) सुरवात केली. अंपगत्व येण्यासाठी मानसिक आजार हे प्रमुख कारण असल्याचे ही संस्था सांगते. मानसिक आजाराविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी यासाठी ही संस्था मोठ्या प्रमाणात काम करते आणि यासाठीच दरवर्षी 10 ऑक्टोबरला मनासिक स्वास्थ्य दिन साजरा केला जातो. हा दिवस साजरा करण्याचे अजून एक मुख्य कारण म्हणजे कोणत्याही वयातील व्यक्तीला हा आजार होण्यापूर्वीच त्याला याबाबत माहिती असणे गरजेचे आहे.

TODAY IS WORLD MENTAL HEALTH DAY! Let's make #WorldMentalHealthDay top trending. Attention on social media can lead to more awareness and give #mentalhealth a higher priority worldwide. Please help us to reach as many people as possible by retweeting and using our hashtag pic.twitter.com/apqIwefHac

— WorldMentalHealthDay (@WMHDay) October 10, 2019