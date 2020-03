ऑफिसमध्ये 8 तासांहून अधिक तास काम करताय? पडू शकतं महागात

नवी दिल्ली : खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना कामाचा तणाव काही प्रमाणात असतोच. डेडलाईन पाळून काम करणे, टाईमलाईन फिक्स्ड ठेऊन काम करणे याची काळजी घेतली जाते. हे करताना 8 तासांपेक्षा अधिक वेळ आपण काम करत असतो. पण हे काम करणं आरोग्यास हानीकारक ठरू शकतो. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ऑफिसमध्ये जर आपण 9 तास काम करत असू तर हेदेखील आरोग्यास घातक ठरू शकते. हे करणे म्हणजे आजारपणाला निमंत्रण देण्यासारखेच आहे. त्यामुळे अति ताणतणाव (हायपरटेन्शन), हृदयविकाराचा झटका (हार्ट ऍटॅक), स्ट्रोक, ताणतणाव (टेन्शन), अंगदुखी, पाठदुखी यांसारखे आजार होण्याची जास्त शक्यता असते. याबाबत उद्मम मेंटल हेल्थ केअरचे वरिष्ठ मानसोपचारतज्ज्ञ डॉक्टर राजेश गुप्ता यांनी सांगितले, की जे लोक 8 तासांपेक्षा अधिक तास काम करतात. त्या लोकांना अनेकदा एकटेपणा जाणवतो. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे कम्युनिकेशनचा अभाव. त्यामुळे असे लोक आपल्या समाजातून बाहेर जातात. त्यामुळे एकमेकांमध्ये दुरावा निर्माण होतो. कामाचा अतिरिक्त तणाव सध्याची तरूणाई 8 तासांपेक्षा अधिक वेळ ऑफिसमध्ये काम करते आणि शिफ्टमध्ये काम करते. त्यामुळेच तरुण अतिरिक्त तणाव असल्याचे सांगतात. जपानमधील तरुण करतात 46 तास काम जर आपण जपानसारख्या विकसित देशाबाबत विचार केला तर तिथं सामान्यपणे एका आठवड्यात 46 तास तरुण काम करतात. तर भारतीय तरुणाई 52 तास काम करते. तरुणाई बनतीये चिडचिडी तरुणांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात चिडचिड होत असल्याचे दिसत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे मानसिकदृष्ट्या जाणवणारा थकवा. क्षमतेपेक्षा अधिक काम खासगी क्षेत्रात काम करणारे तरुण करिअर म्हणून अनेक गोष्टी करत असतात. त्यातून स्वत: सिद्ध करण्यासाठी अनेकदा क्षमतेपेक्षा अधिक काम करतात. त्यांचे हेच काम आरोग्यास घातक ठरू शकते.

