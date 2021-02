Video : टिकैत उभे असणारा मंच कोसळला; कृषी कायद्यांविरोधात महापंचायतीवेळची घटना

नवी दिल्ली : गेल्या 70 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी अनेक अडचणींचा सामना करत या ठिकाणी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. कृषी कायद्यांना विरोध करणारे शेतकरी दिल्लीमध्ये शिरु नयेत म्हणून सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या तिन्ही ठिकाणी चार ते पाच फूट उंचीच्या सुरक्षा भिंती दिल्ली पोलिसांनी उभारल्या आहेत. मात्र भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी मात्र आंदोलनाचा जोर तसाच राहिल, असं जाहीर केलं आहे. आज हरयाणातील जिंद येथे या कायद्याच्या विरोधात महापंचायत आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र, या महापंचायतमध्ये एक आक्रीत घटना घडली आहे. भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत उभे असणारा मंच कोसळल्याची घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ एएनआय या वृत्तसंस्थेने जाहीर केला आहे.

#WATCH | The stage on which Bharatiya Kisan Union (Arajnaitik) leader Rakesh Tikait & other farmer leaders were standing, collapses in Jind, Haryana.

कालच राकेश टिकैत यांनी म्हटलं होतं की उद्या हरियाणातील जिंदमध्ये महापंचायत असणारे आणि मी तिथे जातोय. जोवर सरकार आमच्या मागण्या मान्य करत नाही, तोवर अशा प्रकारच्या महापंचायत देशभर आयोजित केल्या जातील, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

हेही वाचा - आंदोलक शेतकऱ्यांचे भयानक हाल; बॅरिकेडींगमुळे शौचालयाची गैरसोय, पाण्याची टंचाई

पुढे त्यांनी म्हटलं होतं की, आम्ही सरकारला ऑक्टोबर महिन्यापर्यंतचा वेळ दिला आहे. जर त्यांनी आमचं ऐकलं नाही तर 40 लाख ट्रॅक्टरसह आम्ही देशव्यापी ट्रॅक्टर रॅली काढू. एकप्रकारे कोणत्याही परिस्थितीत मागे न हटण्याचाच निर्धार राकेश टिकैत यांनी बोलून दाखवला.

Such panchayats will be held across the country until the government accepts our demands: Bharatiya Kisan Union (Arajnaitik) leader Rakesh Tikait en route to Jind to attend a Mahapanchayat https://t.co/NA3Qxs75Cr pic.twitter.com/eJJiKYqnTu