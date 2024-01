महिला ‘सीईओ’ने केला मुलाचा खून; मृतदेह बॅगेत भरून गोव्यातून बंगळूरला नेताना अटक

startup company ceo suchana seth killed her son in goa hotel police arrest her crime esakal

सकाळ वृत्तसेवा बंगळूर : स्टार्टअप कंपनीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सूचना सेठ (वय ३९) हिने गोव्यातील एका हॉटेलमध्ये स्वतःच्या चार वर्षांच्या बालकाचा निर्घृण खून केल्याची घटना उघडकीस आली. बंगळूर पोलिसांनी तिला सोमवारी (ता. ८) अटक केली. उत्तर गोव्यातील कंडोलिम येथील हॉटेलच्या सर्व्हिस अपार्टमेंटमध्ये सूचना तिच्या मुलाबरोबर शनिवारी (ता.६) सोल बनयान ग्रांडे हॉटेलमध्ये आली होती. हॉटेल सोडून ती काल बंगळूरला यायला निघाली होती. तिने बॅगेत मुलाचा मृतदेह ठेवलेला होता. सूचनाने हॉटेल सोडल्यानंतर खोली स्वच्छ करायला आलेल्या सफाई कर्मचाऱ्याला तेथे रक्ताचे डाग दिसले. हॉटेलच्या व्यवस्थापनाने गोवा पोलिसांनी याची माहिती दिली. हॉटेलमधील सीसीटीव्ही चित्रण तपासले. हॉटेल सोडून जाताना सेठ हिच्याबरोबर तिचा मुलगा नसल्याचे दिसले, अशी माहिती उत्तर गोव्याचे पोलिस अधिकारी निधीन वालसन यांनी दिली. सूचना सेठ ज्या टॅक्सीतून जात होती, त्या चालकाशी कलंगुट पोलिस स्थानकाचे पोलिस निरीक्षक परेश नाईक यांनी फोनवरून संपर्क साधला. त्यांनी सूचनाकडे मुलाबद्दल चौकशी केली असता मुलाला मैत्रिणीकडे ठेवले असल्याचे तिने सांगितले. सूचनाच्या मैत्रिणीला संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तिचा पत्ता बनावट असल्याचे आढळले. त्यामुळे पोलिसांनी पुन्हा टॅक्सीचालकाशी संपर्क साधून जवळील पोलिस स्थानकावर गाडी नेण्याचे निर्देश दिले. तोपर्यंत टॅक्सी गोव्यातून बाहेर पडून कर्नाटकमधील चित्रदुर्ग जिल्ह्यात पोहोचली होती. गोवा पोलिसांनी दिलेल्या सूचनेनुसार चित्रदुर्ग पोलिस स्थानकात सूचना सेठकडील बॅगेची तपासणी केल्यावर चार वर्षांच्या मुलाचा मृतदेह आढळला. तिला अटक करून गोवा पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. पतीने मुलाला भेटू नये म्हणून हत्या? सूचना सेठने मुलाचा खून का केला, याबद्दल पोलिसांनी माहिती दिली नाही. सूचनाने २०१० मध्ये केरळच्या व्यंकट रमण यांच्याशी विवाह केला. तिने २०१९ मुलाला जन्म दिला. २०२० मध्ये पती-पत्नीत वाद सुरू झाले होते. त्यामुळे त्यांनी घटस्फोट घेतला होता. दर रविवारी मुलाला भेटण्याची परवानगी न्यायालयाने रमणला दिली होती. सूचनाला ते मान्य नव्हते. यामुळे तिने मुलाचा खून केल्याचे मानले जाते. विमान प्रवास टाळला मासिक पाळी सुरू असल्याने हॉटेलच्या खोलीत रक्ताचे डाग पडले होते, असे सूचना सेठने चौकशीत सांगितले. तसेच मडगाव शहरात (दक्षिण गोव्यात) मैत्रिणीकडे मुलाला ठेवल्याची माहितीही तिने दिल्याचे परेश नाईक म्हणाले. गोव्याहून पुन्हा बंगळूरला परतताना विमान प्रवास स्वस्त असूनही तिने मोटारीने जाण्यास प्राधान्य दिले. हॉटेलनेच तिच्यासाठी टॅक्सी आरक्षित केली होती.