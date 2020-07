भारतीय हवाई दलाची ताकद काय आहे; वाचा सविस्तर

नवी दिल्ली - भारतीय हवाई दल हे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे हवाई दल मानले जाते. भारताच्या हवाई दलाकडे ९०० लढाऊ विमाने आहेत. सक्रिय विमानांची संख्या एक हजार ७२० आहे. सुखोई एसयू-३०, एमकेई, तेजस, मिराज, मिराज २०००, मिग-२१ आणि जग्वार यांसारखी सात लढाऊ विमाने हवाई दलाची ताकद आहेत. पहिले राफेल विमान भारतीय भूमीवर लवकरच उतरणार आहे. स्वदेशी ‘तेजस’कडून हवाई दलाला खूप अपेक्षा आहेत...

