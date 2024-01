रविवारची दहशत! एका आठवड्यात दोनवेळा गोव्याला गेली; सूचनाच्या डोक्यात काय शिजत होता कट?

नवी दिल्ली- आपल्या चार वर्षाच्या मुलाची हत्या करणारी एआय कंपनीची सीईओ सूचना सेठ हिच्या अडचणी वाढत आहे. सोमवारी गोवा पोलिसांनी तिला कोर्टात हजर केले होते. यावेळी तिला पाच दिवसांच्या कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. १९ जानेवारीपर्यंत ती पोलीस कोठडीत असणार आहे. यादरम्यान, वेगवेगळे खुलासे समोर येत आहेत. (suchana seth news why she killed her son two time visit to goa)

सूचनाच्या डोक्यामध्ये रविवारची दहशत निर्माण झाली होती. त्यामुळे ती मुलाच्या हत्येआधीही गोव्यामध्ये जाऊन आली होती. प्रत्येक रविवारी विभक्त पतीला आपल्या मुलाला भेटण्याची मुभा कोर्टाने दिली होती. पण, आपल्या मुलाची आणि विभक्त पतीची भेट दिला सहन होत नव्हती. त्यामुळे दर रविवारी ती मुलाला घेऊन कुठेतरी दूर निघून जायची.