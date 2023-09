By

नवी दिल्ली : सन १९९८मधील पीव्ही नरसिंहराव प्रकरणातील आपल्याच आदेशाचा पुनर्विचार करण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट तयार झालं आहे. यासाठी कोर्टानं बड्या सात सदस्यीय खंडपीठाकडं हे प्रकरण पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या खडंपीठाकडं हे प्रकरण पाठवताना सुप्रीम कोर्टानं काही प्रश्न देखील उपस्थित केले आहेत. (Supreme Court agrees to re examine its 1998 judgment in PV Narasimha Rao case)

सुप्रीम कोर्टानं दिला होता निकाल

एएनआयच्या माहितीनुसार, सुप्रीम कोर्टानं बड्या खंडपीठाला दोन प्रश्न विचारले आहेत. खासदार किंवा आमदार यांच्या लाच प्रकरणावरील हा खटला आहे. सुप्रीम कोर्टानं स्वतः या प्रकरणावर निर्णय दिला होता. (Latest Marathi News)

पण आता या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा अशी याचिका पुन्हा सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली आहे. या याचिकेनुसार आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं सहमती दर्शवली आहे. (Marathi Tajya Batmya)

सात न्यायाधीशांचं खंडपीठ करणार चौकशी

सुप्रीम कोर्टानं या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडं हे प्रकरण पाठवण्याला सहमती दर्शवली आहे. यामध्ये कोर्टानं म्हटलं की, "संविधानाच्या कलम १०५ नुसार एक संसद सदस्य फौजदारी कोर्टात लाचखोरीच्या आरोपांतून मुक्ततेचा दावा करु शकतो का? आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे भ्रष्टाचार निर्मुलन कायद्याच्या चौकटीत येणारा लोकसेवक आहे का?

काय आहे नरसिंह राव प्रकरण?

सन १९९३ मध्ये पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांच्या सरकारवर आरोप झाले होते की, या सरकारनं झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षाच्या खासदारांना संसदेतील सरकारविरोधातील महत्वाच्या अविश्वास ठरावादरम्यान, सरकारच्या बाजूनं मतदान करण्यासाठी पैसे देण्यात आले होते. या आरोपानंतर जे खासदार आणि आमदार याप्रकरणात लाच प्रकरणात सामील होते त्यांना लोकसभेनं खटल्यापासून दिलासा दिला होता.