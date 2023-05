Satyendar Jain : आपचे नेते सत्येंद्र जैन यांना अखेर जामीन मंजूर

दिल्लीचे माजी आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना अखेर जामीन मंजूर झाला आहे. ६ आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर झाला. (Supreme Court grants AAP leader Satyendar Jain interim bail for six weeks on medical grounds with conditions)

सर्वोच्च न्यायालयाने आप नेते सत्येंद्र जैन यांना वैद्यकीय कारणास्तव अटींसह सहा आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तसेच, त्यांना माध्यमांसमोर किंवा दिल्लीतून बाहरे जायचे असेल तर परवानगी घ्यावी लागणार आहे.



सत्येंद्र जैन हे गुरुवारी तिहार जेलमध्ये बाथरुममध्ये कोसळले आहेत. चक्कर आल्याने ते कोसळल्याचं सांगितलं जातंय. त्यानंतर त्यांना डीडीयू रुग्णालयात हलवण्यात आलेलं आहे. तिथे त्यांची प्रकृती जास्त खालावल्याने त्यांना ऑक्सिजन सपोर्टवर ठेवण्यात आलेलं आहे. आता त्यांना दिल्लीतल्या एलएनजेपी हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलेलं आहे.

तिहार प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करायची आहे, त्यांच्या सर्व चाचण्या केल्या जातील. त्यांना मणक्याचा त्रास होत आहे. याआधीही सोमवारी त्यांना मणक्याच्या तपासणीसाठी रुग्णालयात आणण्यात आल्याचं सांगण्यात आलेलं आहे.

दरम्यान, सततच्या आजारपणामुळे सत्येंद्र जैन यांचं वजन ३५ किलोने कमी झालेलं आहे. तरुंग बंदिस्त असल्याने उदास आणि एकटे वाटत असल्याची तक्रार जैन यांनी प्रशासनाकडे केली होती. त्यानंतर त्यांची प्रकृती पाहात त्यांचा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.