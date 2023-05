Sanjeev Bhatt: मोदींवर मोठे आरोप करणाऱ्या गुजरात मधील निलंबित आयपीएस अधिकाऱ्यावरील केसचा आज निकाल

By

बडतर्फ आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्णय राखून ठेवला. भट्ट यांनी 1990 च्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणातील त्याच्या शिक्षेविरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालयात केलेल्या अपीलच्या समर्थनार्थ अतिरिक्त पुरावे सादर करण्यासाठी न्यायमूर्ती एमआर शाह यांना सुनावणीतून माघार घेण्याची मागणी केली होती.(supreme court to pass order on sanjiv bhatt plea seeking recusal of justice mr shah )

न्यायमूर्ती एमआर शाह १५ मे रोजी निवृत्त होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सुनावणीतून माघार घेण्याच्या मागणीवर आजच म्हणजे 10 मे रोजी निर्णय सुनावण्यात येणार आहे. (Latest Marathi News)

संजीव भट्ट यांनी न्यायमूर्ती एमआर शाह यांना त्यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीतून वगळण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी अतिरिक्त पुरावे सादर करण्याच्या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत गुजरात उच्च न्यायालयात शिक्षेविरुद्धची सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जामजोधपूरचे रहिवासी प्रभुदास वैष्णानी यांच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी गुजरातच्या जामनगर येथील सत्र न्यायालयाने भट्ट यांना नोव्हेंबर 1990 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाने त्याच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात संजीव भट्ट यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. (Latest Marathi News)

प्रभुदास माधवजी वैष्णानी यांचा नोव्हेंबर 1990 मध्ये कोठडीतील छळामुळे मृत्यू झाला. भट्ट तेव्हा जामनगरमध्ये सहायक पोलिस अधीक्षक होते. भारत बंद दरम्यान दंगल केल्याच्या आरोपाखाली संजीव भट्ट आणि इतर अधिकाऱ्यांनी वैष्णनीसह सुमारे 133 जणांना ताब्यात घेतले होते.