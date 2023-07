Surat Got Title Of Biggest Office In The World : जगातल्या सर्वात मोठ्या ऑफीसचं शीर्षक पेंटागॉनमधून 80 वर्षांनंतर सुरतमधल्या एका इमारतीने काढून घेतलं आहे. या इमारतीत हिरे व्यापार केंद्र असेल. जगातल्या 90 टक्के हिऱ्यांना सुरतमध्ये पैलू पाडले जातात. म्हणूनच सुरतला जगाची रत्नांची राजधानी म्हणून संबोधलं जातं. कटर, पॉलिशर्स आणि व्यापाऱ्यांसह 65,000 हून अधिक हिरे व्यावसायिक, नव्याने बांधलेल्या सूरत डायमंड बोर्सचा वापर “वन-स्टॉप डेस्टिनेशन” म्हणून करतील.

सीएनएनच्या माहितीनुसार, 15 मजली टॉवरमध्ये नऊ आयताकृती इमारती आहेत आणि ते 35 एकर जमिनीवर बांधले आहे. ते सर्व मध्यभागी जोडलेले आहेत. प्रचंड सुविधांनी परिपूर्ण असे हे कामाचे ठिकाण असून दावा आहे की त्याचे क्षेत्रफळ ७.१ दशलक्ष चौरस फुटांपेक्षा जास्त आहे. नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी औपचारिकपणे याचे उद्घाटन करतील. चार वर्षांच्या कालावधीत ही इमारत बांधण्यात आली आहे.

एसडीबी वेबसाइटनुसार या मालमत्तेमध्ये 20 लाख चौरस फूट पार्किंग क्षेत्र आणि मनोरंजन क्षेत्र आहे. ही एक ना-नफा संस्था आहे याला एसडीबी डायमंड बोर्सचा सपोर्ट आहे. गुजरातमधील सुरत मध्ये हा डायमंड बोर्सच्या स्थापनेसाठी आणि प्रचारासाठी स्थापित केलेला व्यवसाय आहे आणि 2013 च्या कंपनी कायद्याच्या कलम 8 अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश गढवी यांनी सीएनएनला सांगितले नवीन इमारत संकुलामुळे हजारो लोकांचा व्यवसाय करण्यासाठी वारंवार मुंबईला जाण्याचा त्रास वाचेल.

CNN अहवालात याचे अनेक लग्झरीयस फिचर्स, संगमरवरी मजले आणि 4,700 पेक्षा जास्त कार्यालयीन जागा जोडणाऱ्या सनलाइट अॅट्रिअम्स दाखवण्यात आले आहे. या जागेत डायमंड कटिंग आणि पॉलिशिंगसाठी कॉम्पॅक्ट वर्कशॉप म्हणूनही काम करू शकतात. 32 अब्ज रुपये ($388 दशलक्ष) मूल्याच्या या विकासामध्ये 131 लिफ्ट आहेत आणि जेवण, रिटेल, वेलनेस आणि कॉन्फरन्स सुविधा यासारख्या अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत.

जागतिक डिझाईन स्पर्धेनंतर ही इमारत भारतीय आर्किटेक्चरल फर्म मॉर्फोजेनेसिसने तयार केली आहे. “पेंटागॉनला मागे टाकणे आणि स्पर्धेच्या हेतूने हे बनवण्यात आलेले नाही. त्याऐवजी, प्रकल्पाचा आकार मागणीनुसार ठरविला गेला," असं गढवी यांनी सांगितलं.