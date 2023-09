चेन्नई : तामिळनाडूमध्ये एका पर्यटकांच्या बसला भीषण अपघात झाल्याचं वृत्त आहे. ५५ पर्यटकांना घेऊन जाणारी ही बस १०० फूट खोल दरीत कोसळल्यानं ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर ३५ लोक जखमी झाले आहेत, यांतील काहींची स्थिती गंभीर आहे. मरापललम इथं शनिवारी संध्याकाळी ही दुर्घटना घडली. (Tamil Nadu 8 killed several injured as tourist bus falls into gorge near Marapalam)

आठ जणांचा मृत्यू

एएनआयच्या माहितीनुसार, दरीत बस कोसळून झालेल्या या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला यामध्ये ३ महिलांचा समावेश आहे, तर इतर काहीजण गंभीररित्या जमखी झाले आहेत. तर उर्वरित २५ जण किरकोळ जखमी झाले आहेत. अपघात कसा झाला? याची चौकशी पोलिसांनी सुरु केली आहे. (Latest Marathi News)

पोलिसांच्या माहितीनुसार, उटीहून ही बस कोईम्बतूर जिल्ह्यातील मेत्तुपलायमकडं निघाली होती. बस घाटातून जात असताना चालकानं बसवरील नियंत्रण गमावल्यानं ही बस थेट १०० फूट खोल दरीत कोसळली. (Marathi Tajya Batmya)

यावेळी बसमधून ५५ पर्यटक प्रवास करत होते. यांपैकी ३५ जण जखमी झाले आहेत. या सर्वांना दरीतून वर काढण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरु होतं. नंतर जखमींना तातडीनं कुन्नूर येथील सरकारी दवाखान्यात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं.

मृतांच्या नातेवाईकांना ८ लाखांची नुकसान भरपाई

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ८ लाखांची नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. तसेच गंभीर जखमींना १ लाख तर किरकोळ जखमींना ५० हजारांची तातडीची नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे.