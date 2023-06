Tamil Nadu: मंत्री सेंथिल बालाजींच्या अटकेनंतर तमिळनाडू सरकारचा CBIसंदर्भात मोठा निर्णय

By

आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी तमिळनाडूचे ऊर्जा मंत्री व्ही.सेंथिल बालाजी यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याखाली (पीएमएलए)बुधवारी अटक केली. त्यामुळे तमिळनाडुच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ माजली आहे. अशातच तमिळनाडू सरकारने सीबीआयसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. (Tamil Nadu Govt Makes Consent Mandatory For CBI To Probe Cases In State )

तमिळनाडू राज्यातील कोणत्याही गुन्ह्याबाबत तपास करण्याआधी सीबीआयला आता राज्य सरकारची पूर्व परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्यात परवानगीशिवाय प्रवेश करण्यास सीबीआयवर बंदी घातली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सीबीआयला तमिळनाडूत थेट कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. (Latest Marathi News)

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्या सरकारने बुधवारी हा निर्णय घेतला आहे. सीबीआयला आता कोणत्याही प्रकरणात तपासासाठी तामिळनाडूत येण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तमिळनाडूआधी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरळ, मिझोराम, पंजाब, तेलंगणा या नऊ राज्यातील राज्य सरकारांनी असा निर्णय घेतला आहे.(Latest Marathi News)

मंगळवारी ईडीने तमिळनाडूचे ऊर्जामंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांच्यावर कारवाई केली. ईडीने मंगळवारी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशीचा भाग म्हणून तमिळनाडूचे ऊर्जामंत्री व्ही सेंथिल बालाजी आणि इतर काही लोकांच्या कार्यालयात आणि घरांवर छापेमारी केली. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.