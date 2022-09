उद्योगपती सायरस मिस्त्री यांचा अपघातात जागीच मृत्यू झाला आहे. सायरस मिस्त्री हे उद्योग क्षेत्रातील एक खुप मोठं आणि नावाजलेलं नाव आहे. तुम्हाला माहिती आहे का? सायरस मिस्त्री कोण होते? टाटा ग्रुपशी त्यांचे काय संबंध होते? एवढंच काय तर रतन टाटांशी त्यांचे काय वाद होते? चला तर सविस्तर जाणून घेऊया. (What is the issue between Ratan Tata and Cyrus Mistry read story)

सायरस मिस्त्री कोण? टाटा ग्रुपशी त्यांचे काय संबंध होते?

सायरस मिस्त्री यांचा जन्म मुंबईतील एका पारसी कुटुंबात झाला. त्यांचे वडिल पल्लोनजी मिस्त्री एक नामवंत उद्योगपती होते. सायरस मिस्त्री यांनी लंडन बिझनेस स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. सायसर मिस्त्री हे तेव्हा चर्चेत आले जेव्हा 2006 या वर्षी ते टाटा समूहाचे सदस्य बनले. पुढे जाऊन 2013 साली ते टाटा समुहाचे अध्यक्षसुद्धा बनले पण अचानकपणे त्यांना अध्यक्षपदावरुन हटवण्यात आलं. सध्या ते शापूरजी पल्लोनजी समुहाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर होते.

सायरस मिस्त्री आणि रतन टाटा यांच्यातील वाद

तो काळ निवडणूकीचा होता. निवडणुक निधीच्या मुद्द्यामुळे रतन टाटा यांचे आणि मिस्त्रीसोबत खटके उडायला लागले. मिस्त्रींच्या एका सल्लागाराने ओडीसाच्या २०१४ विधानसभा निवडणुकांमध्ये १० कोटी रुपयांचा निधी गुंतवावा असं सुचवलं होतं. ओडीसामध्ये TATA च्या मालकीची सगळ्यात मोठी लोखंडाची खाण आहे आणि सरकारच्या बाजूला राहले की आपला फायदा होईल मात्र याला TATA Sons च्या बोर्ड मेंबर्सनी विरोध दर्शवला. कारण TATA फक्त संसदीय निवडणुकीमध्ये गुंतवणूक करायची असा नियम होता. त्यावेळी मिस्त्री यांच्या मनाप्रमाणे काहीही झाले नाही मात्र. इथूनच मिस्त्री आणि रतनजी यांच्यातील खटके उडू लागले.

त्यानंतर आर्मीचं कंत्राट असो की TATA आणि Welspun करार यांच्यातील वाद वाढतच होते. मिस्त्रींनी DOCOMO शी ताणलेला वाद असो की कामगारां सोबतचं तुटायला आलेलं नातं असो, यामुळे रतनजींसमोर चिंता वाढली होती. अखेर त्यांनी २०१६ ला मिस्त्री यांना अध्यक्षपदावरुन हटवले.