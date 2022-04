चेन्नई : शाळेतील शिक्षिका (teacher) हिंदू देवी-देवतांची बदनामी करते. विद्यार्थ्यांना केवळ बायबल वाचण्यासाठी सक्ती करते. शिक्षिका विद्यार्थ्यांना हिंदू धर्माबद्दल चुकीच्या गोष्टी सांगतात आणि भगवद्गीता वाईट असल्याचे सांगतात, असा आरोप सहाव्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या पालकांनी करीत शिक्षिकेवर धर्मांतराचा आरोप (Allegation of conversion) केला आहे. हा प्रकार तामिळनाडूतील कन्याकुमारी जिल्ह्यातील शाळेत घडला. बीट्रिस थंगम असे निलंबित करण्यात आलेल्या शिक्षिकेचे नाव आहे. (Teacher suspended who says Bhagavad Gita is bad and Bible is good)

प्राप्त माहितीनुसार, कन्नटुविलाई येथील सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षिका बीट्रिस थंगम यांच्यावर हिंदू धर्माविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आणि ख्रिश्चन धर्माची प्रशंसा केल्याचा आरोप आहे. हिंदू संघटनेच्या सदस्यांसह विद्यार्थ्याचे पालकही शाळेत पोहोचले. कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही, असेही पोलिसांना सांगण्यात आले.

शिक्षिका (teacher) विद्यार्थ्यांना ख्रिश्चन प्रार्थना करायला लावायची. तसेच हिंदू मुलांना हिंदू धर्माशी संबंधित प्रार्थना न करण्यास सांगायची, असा आरोप करण्यात आला आहे. शिक्षिका बायबल वाचायला सांगायची. ऐकले नाही तर धमकी द्यायची. भगवद्गीता वाईट आहे आणि बायबल चांगले आहे, असे शिक्षिका म्हणत असल्याचा आरोप (Allegation of conversion) विद्यार्थ्याने केला आहे.

शिक्षिका निलंबित

शिक्षिका (teacher) विद्यार्थ्यांना शिवणकाम आणि विणकाम शिकवायची. शिक्षिका मुलाला कपड्यांवर क्रॉस चिन्ह बनवण्यासाठी दबाव आणायची. दुपारच्या जेवणापूर्वी ख्रिश्चन प्रार्थना घ्यायची, असा आरोप पालकांनी केला. यानंतर कारवाई करीत शिक्षण विभागाने शिक्षिकेला निलंबित (suspended) केले आहे.