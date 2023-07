नवी दिल्ली : गुजरात दंगल प्रकरणी कथीत खोटे पुरावे सादर केल्याप्रकरणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकरर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना जामीन मंजूर करण्यावरुन सुप्रीमो कोर्टाच्या दोन न्यायाधिशांमध्ये मतभेद झाले. त्यामुळं आता या प्रकरणावर निर्णयासाठी मोठं खंडपीठ तयार करावं यासाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडं पाठवण्यात आलं आहे. (Tista Setlewad disagreement between SC judges on relief to her case went to big bench)

संध्याकाळी सुप्रीम कोर्टाचे न्या. अभय एस ओका आणि न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये त्यांना अंतरिम संरक्षण देण्याबाबत मतभेद झाले. त्यामुळं हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडं मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करण्यासाठी पाठवण्यात आलं आहे.

दरम्यान, याबाबत झालेल्या विशेष बैठकीत सुप्रीम कोर्टाचे न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. दिपंकर दत्ता या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर रात्री ९.१५ वाजता सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांच्याविरोधातील गुजरात हायकोर्टाच्या एका खटल्यातील नियमित जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. हायकोर्टानं सेटलवाड यांना तात्काळ आत्मसमर्पण करण्यास सांगितलं होतं.

सन २००२च्या गुजरात दंगलीच्या संदर्भात कथीत खोटे पुरावे तयार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.