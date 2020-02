Video : मुलीचा मृतदेह समोर असतानाही 'तो' लावू शकला नाही हात; कारण...

हैदराबाद : तेलंगणातील हॉस्टेलमध्ये 16 वर्षीय मुलीने आत्महत्या केली. जेव्हा या मुलीचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी नेण्यात येत होता तेव्हा मुलीचे वडील दु:ख व्यक्त करत होते. मात्र, त्यावेळी त्यांना पोलिसांकडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.

पाटणचेरून संगारेड्डी जिल्ह्यातील एका हॉस्टेलमध्ये तिचा मृतदेह संशयास्पद आढळला. मात्र, तिने आत्महत्या केल्याचे सांगितले जात होते. त्यानंतर मुलीचे वडील हॉस्टेलमध्ये आले. मुलीचा मृतदेह पाहिल्यानंतर दु:ख व्यक्त केले. तेव्हा तेलंगणा पोलिसांनी त्याच्यावर दबाव टाकत. लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली. या संपूर्ण प्रकरणाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर पोलिसांनी याच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

#WATCH Telangana: Police personnel kicks father of a 16-yr-old girl who allegedly committed suicide on Feb 24 in her hostel in Sangareddy reportedly because college mgmt did not allow her to go home, although she was ill. A probe has been ordered against the personnel. (26.02) pic.twitter.com/OtxKYDMQ8Z

— ANI (@ANI) February 26, 2020