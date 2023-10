Kashmir: 5 दहशतवाद्यांच्या खात्म्याने पाकिस्तान बिथरलं! भारतीय हद्दीत गोळीबार, एक जवान जखमी

श्रीनगर- जम्मू-काश्मीरच्या अरनिया सेक्टरच्या सहा बॉर्डर आऊटपोस्टवर पाकिस्तान आणि भारताच्या बाजूने गोळीबार सुरु झाला आहे. पाकिस्तानच्या सीमेतून काही दहशतवादी भारताच्या हद्दीत घुसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतीय लष्कराकडून चोख प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विक्रम पोस्टवर बीएसएफच्या एका जवानाला गोळी लागली आहे. जवानाच्या पायाला गोळी लागल्याचं सांगण्यात येत आहे.

आज उत्तर काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यात सुरक्षादलाला दहशतवाद्यांच्या एका गटाला संपवण्यात यश आले आहे. लष्कर-ए-तय्यबाच्या पाच दहशतवाद्यांचा सुरक्षादलाने खात्मा केला आहे. हे दहशतवादी या भागामध्ये लपून बसले होते. या भागात लष्कर आणि काश्मिर पोलिसांचे सर्च ऑपरेशन सुरु आहे. (The Border Security Force BSF has reported unprovoked firing from the Pakistani side targeting its posts in the Arnia area of Jammu and Kashmir)

सीमा भागामध्ये हायअलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तसेच या भागातील वीज बंद करण्याचा आणि लोकांना घराच्या बाहेर न निघण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. बॉर्डरसह गावामध्ये गोळीबार होत आहे. त्यामुळे सुरक्षादलांकडून प्रत्युत्तर दिलं जात आहे.

नियंत्रण रेषेजवळ जवळपास १६ लॉन्चिंग पॅड बनवण्यात आले आहेत. पोलिस आणि सुरक्षादल पूर्ण खबरदारी घेत आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज रात्री आठच्या सुमारास अरनिया भागात बीएसएफ पोस्टवर पाक रेंजर्सकडून अचानक गोळीबार सुरु करण्यात आला. त्यानंतर बीएसएफने जशासतसे उत्तर दिले. गोळीबार अद्याप सुरु आहे. (Latest Marathi News)