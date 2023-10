अपयशी ठरलेल्या 'द व्हॅक्सीन वॉर'ला मोदींंचा आधार! जाहीर सभेत सर्वांना केलं सिनेमा पाहण्याचं आवाहन

नवी दिल्ली- दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांचा 'द व्हॅक्सीन वॉर' सिनेमा प्रदर्शित झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका सभेत बोलताना या सिनेमाची स्तुती केली आहे. सिनेमामध्ये भारतीय शास्त्रज्ञांची मेहनत दाखवण्यात आली आहे. त्यामुळे लोकांनी हा सिनेमा पाहावा असं मोदी म्हणाले आहेत.ते राजस्थानमधील जोधपूर येथे सभेला संबोधित करत होते.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, मी ऐकलंय की द व्हॅक्सीन वॉर सिनेमा आला आहे. भारतीय वैज्ञानिकांनी कोरोना प्रतिबंधक लस बनवण्यासाठी दिवसरात्र मेहनत घेतली आहे. या सर्व गोष्टी सिनेमामध्ये दाखवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हा सिनेमा पाहायला हवा असं मोदी म्हणाले आहेत.

'द व्हॅक्सीन वॉर' सिनेमा बनवणाऱ्या लोकांचे अभिनंदन करतो. त्यांनी भारतातील वैज्ञानिक आणि विज्ञान याला महत्व देऊन हा सिनेमा बनवला आहे, असं मोदी सभेला संबोधित करताना म्हणाले. (pm Narendra modi congratulate the makers of this film for giving importance to scientists and science by making this film)

विवेक अग्निहोत्रींच्या 'द व्हॅक्सीन वॉर' सिनेमागृहात आला आहे, पण याला प्रेक्षकांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाहीये. अग्निहोत्री यांच्या द काश्मिर फाईल्सला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्यांच्या या सिनेमाला पुरस्कारही मिळाला आहे. पण, 'द व्हॅक्सीन वॉर' सिनेचा प्रेक्षकांच्या पसंतीला पडल्याचे दिसत नाही.

'द व्हॅक्सीन वॉर' हा सिनेमा कोरोना महामारीच्या काळात सुरु असलेल्या लस निर्मितीच्या स्पर्धेवर आधारित आहे. कोरोनाच्या काळात ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी, शास्त्रज्ञांनी आणि आरोग्य सेवकांनी योगदान दिले, त्यांच्याबाबत या सिनेमात भाष्य करण्यात आलंय. भारतीय वैद्यकीय शास्त्रज्ञांचे लस निर्मितीत मूलभूत संशोधन केले असल्याचे सिनेमातून सांगण्यात आलंय. (Latest Marathi News)