जम्मू-काश्मीर- श्रीनगरमधील दल सरोवरातील हाऊसबोटला आग लागल्याने बांगलादेशच्या तीन पर्यटकांचा मृत्यू झाला आहे. दल सरोवरात असलेल्या अनेक हाऊसबोटला आग लागली होती. अनेक हाऊसबोट पूर्णपणे जळून खाक झाल्या. काही तासांनतर तीन बांगलादेशी पर्यटकांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.

तीन बांगलादेशी नागरिक सफिना हाऊसबोटमध्ये होते. सकाळी लागलेल्या आगीमध्ये या बोटीचे नुकसान झाले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दल सरोवराच्या नवव्या घाटवर असणाऱ्या हाऊसबोटला आग लागली होती. त्यानंतर आग दुसऱ्या हाऊसबोटमध्ये पसरली. अनेक हाऊसबोट जळून खाक झाल्या आहेत.

माहितीनुसार, कमीतकमी पाच हाऊसबोट पूर्णपणे जळाल्या आहेत. तसेच काही हाऊसबोटचे नुकसान झाले आहे. नेमकं किती नुकसान झाले आहे याची माहिती मिळू शकलेली नाही. (Three tourists from Bangladesh died in a houseboat fire at Dal Lake in Srinagar today)