Cyanide-laced drinks used to kill four people : आंध्र प्रदेशच्या गुंटूर येथील तेनाली येथे एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथी तीन महिलांना चार लोकांची हत्या केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.

Serial Killers Of Tenali : धक्कादायक!पहिल्यांदा मैत्री करायच्या अन् नंतर... तीन सीरियल किलर महिलांनी चौघाना संपवलं; वापरायच्या सायनाइड