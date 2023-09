चेन्नई : (Three young graduate women take up priestly profession in tamil nadu) मंदिरांमध्ये पूजा करताना लैंगिक असमानता दूर करण्याच्या मोहिमेत तीन तरुणींनी पुजारी होण्याचा व्यवसाय स्वीकारला आहे. त्यापैकी एक तरुणी कुटुंबातील पहिली पदवीधर आहे. तर उर्वरित दोन तरुणी उच्चशिक्षित आहे.

या कामासाठी तरुणींना नाममात्र पगार मिळणार आहे. पण त्यांच्यासाठी पगार मुद्दा नाही, कारण देव त्यांच्या गरजा पूर्ण करेल असा त्यांना विश्वास आहे.

व्हिज्युअल कम्युनिकेशनमधील पदवीधर असलेल्या एन रंजिथा म्हणाली, "मी चेन्नईतील एका खाजगी कंपनीत काम करत होते. माझ्या मित्राने मला सर्व जातीतील महिलांना पुजारी बनण्याची संधी देण्याच्या राज्य सरकारने केलेल्या घोषणेची माहिती दिली.

"मला देवाची सेवा करणे महत्त्वाचे वाटते. त्यामुळे मी पुजारी होण्याचा निर्णय घेतला." रंजिताचे कुटुंब तिरुवरूर जिल्ह्यातील नीदमंगलमचे आहे. कुटुंबाचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. रंजिता कुटुंबातील पहिली पदवीधर आहे.

त्याच्याप्रमाणेच एस राम्या ही गणित विषयात मास्टर्स आहे. तर एस कृष्णवेणी ही गणितात बॅचलर आहे. दोघींनीही मंदिरात देवाची सेवा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक वर्षाचा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केलेल्या एकूण ९८ विद्यार्थ्यांमध्ये तीन तरुणींचा समावेश आहे. उर्वरित 95 पुजारी पुरुष आहेत.