ममतांच्या पायाला प्लास्टर; 2 मे ला जनतेची दिसेल ताकद, भाजपला 'तृणमूल'चा इशारा

कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राममध्ये निवडणुकीच्या प्रचारावेळी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला झाल्याचा दावा तृणमूलकडून करण्यात आला आहे. या हल्ल्यानंतर काल बुधवारी SSKM हॉस्पिटलमध्ये ममता बॅनर्जी यांना दाखल करण्यात आले आहे. तिथे त्यांच्या पायाचा एक्सरे काढण्यात आला आहे. तसेच पायाला प्लास्टर करण्यात आलं आहे. त्यांना डाव्या खांद्याला, गळ्याला आणि हाताला दुखापत झाली असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. या घटनेनंतर त्यांच्या छातीत दुखत असून अस्वस्थता वाटत असल्याचं देखील सांगण्यात आलं आहे.

TMC MP Abhishek Banerjee tweets West Bengal CM Mamata Banerjee's picture admitted in hospital; says, "BJP, brace yourselves to see the power of people of Bengal on Sunday, May 2nd"

CM had claimed yesterday that she suffered an injury after being pushed by few people in Nandigram pic.twitter.com/XRIqkxJVqf