Coronavirus : कोरोना भारतात पसरतोय; रुग्णांची संख्या पोहोचली...

नवी दिल्ली : जगभरात कोरोना व्हायरसने (Coronavirus) थैमान घातले आहे. आत्तापर्यंत 80 देशांमध्ये हा व्हायरस पोहचला आहे. भारतातही या व्हायरसने धुमाकूळ घातला असून, शनिवारी कोरोनाचे आणखी 3 प्रकरणं समोर आली आहेत. त्यामुळे आता रुग्णांची संख्या 39 झाली आहे. यातील 36 जणांवर उपचार केले जात आहेत.

सध्या भारतात कोरोनाचे रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. गुरुग्राम, दिल्ली, तेलंगणासह जयपूरमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळले. रविवारी आणखी 5 नवी प्रकरणं समोर आली आहेत. त्यामुळे आता या रुग्णांची संख्या 39 झाली आहे. याबाबत केरळेच्या आरोग्यमंत्री के. के. शैलजा सांगितले, की राज्यात कोरोना व्हायरसचे 5 नवी प्रकरणं पुढे आली आहेत. या पाचही रुग्णांची टेस्ट पॉजिटिव्ह आहे. या सर्व रुग्णांना पथानामथिट्टा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, या सर्वांना आयसोलेशन वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

Kerala Health Minister KK Shailaja: 5 new positive cases of #Coronavirus have been admitted in the isolation wards here. Three people recently returned from Italy due to which two more got the disease here in Pathanamthitta district. (File pic) pic.twitter.com/3v0uO4UkjP

— ANI (@ANI) March 8, 2020