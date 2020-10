दिल्लीतील थरार! ट्रॅफिक पोलिस कारच्या बोनेटवर; व्हिडिओ व्हायरल

नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्या व्हिडीओत दिल्लीतील एक ट्रॅफिक पोलीस कारच्या बोनेटवर लटकलेला दिसत आहे. तरीसुध्दा कारचालक वेगाने गाडी चालवतंच आहे. तसेच कारचालक ट्रॅफिक पोलिसाला पाडण्याचाही प्रयत्न करत आहे. शेवटी कारचालक पोलिसाला पाडण्यात यशस्वी झाला असून तो तिथून पसार झाल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे.

पुढील काही तासांतच दिल्ली पोलिसांनी शुभम नावाच्या कारचालकाला पकडले आहे. तसेच त्याच्यावर नैऋत्य दिल्लीच्या कॅंटोंनमेंट पोलिस ठाण्यात FIR ही दाखल केली आहे.

An FIR has been registered against the driver of the car, Shubham, at Delhi Cantt police station, South West Delhi. https://t.co/taOqRAPdOA

— ANI (@ANI) October 15, 2020